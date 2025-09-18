Logitech e McLaren stanno rilasciando specifici prodotti simracing

HQ

McLaren lavorava esclusivamente con Fanatec per l'attrezzatura da sim racing e il loro vecchio volante 650S GT3 rimane uno dei nostri preferiti qui a Gamereactor. Ora, però, hanno voltato pagina e il team di Formula 1 della McLaren ha annunciato ieri una collaborazione con Logitech che ha portato a un nuovo pretzel per il nuovo passo RS50 di Logitech, un auricolare Astro A50 color papaya e un Playseat arancione con un sedile di F1 all'interno.

Logitech:

"Logitech G si impegna a fornire ai sim racer una tecnologia che colma il divario tra le corse virtuali e quelle del mondo reale. Con TRUEFORCE che migliora il realismo e le prestazioni e la nostra partnership con McLaren Racing che porta l'esperienza condivisa, offriamo immersione, precisione ed eccitazione senza pari, aiutando i piloti a migliorare i tempi sul giro e a provare l'emozione di correre a casa".

McLaren:

"Lavorando a stretto contatto con Logitech G, siamo stati in grado di sfumare i confini tra le corse virtuali e quelle del mondo reale nel corso della nostra partnership, trasformando i nostri fan in veri piloti dal 2017".