Logitech G RS50 (+ Pedali RS)

Logitech ha impiegato un po' di tempo prima di decidere di entrare nel mercato in continua crescita dell'azionamento diretto, ma quando lo hanno fatto, il loro primo tentativo è stato un base del volante molto capace con un ottimo motore, un eccellente attacco rapido e un software perfetto. La base del volanteLogitech G Pro DD11 era e rimane di pura qualità, ma non ha mai venduto bene come Logitech aveva sperato, e capisco perché. Da un lato, è troppo costoso (550 sterline solo per la base) e, dall'altro, l'ecosistema di Logitech di tipi specifici di volanti e varie periferiche è troppo carente di contenuti... Inoltre, il fattore di forma di questa base del volante da 11 Nm è completamente, completamente sbagliato. È inutilmente grande, inutilmente triangolare e ricorda più un vecchio modello con trasmissione a cinghia che uno dei nuovi, moderni assi del volante DD a base di alluminio a cui siamo abituati.

Il linguaggio del design è nato in casa Fanatec, che ormai ha praticamente superato ogni competitor, e non mi lamento. È pulito e ordinato con quei tipici dissipatori di calore che vedi oggi.

Questo è esattamente il motivo per cui è così bello vedere che Logitech ha preso in considerazione le critiche e ha ricaricato. Il RS50 appena uscito è molto più piccolo del DD11, ospita una versione più recente dello stesso motore, che può gestire 8 Nm di coppia continua, ha un telaio in alluminio che è significativamente meno difficile da assemblare e dal design meno strano rispetto al suo fratello maggiore DD11, oh e un feedback di forza raffinato. Senza il volante, anche la base costa £ 250... Si tratta di ben 300 sterline in meno rispetto al suo predecessore, leggermente più potente, e, naturalmente, viene fornito con lo stesso software Logitech G Hub realizzato in modo superbo di prima. Logitech ha capito bene, ha corretto gli errori commessi con la precedente base del volante e ora è in forte competizione con rivali come Simagiq, Fanatec e Moza ?

La risposta a questa domanda è un clamoroso YES , scritto in lettere maiuscole.

Il Logitech G RS50 è un passo completamente fenomenale, che in realtà non mi aspettavo in anticipo. Mi aspettavo una soluzione economica decente il cui standard prevedevo sarebbe stato ben al di sotto del Fanatec GT DD e del Moza R9, ma ovviamente mi sbagliavo di nuovo. Il RS50 è superiore a entrambe queste basi del volante, e ora spiegherò perché.

L'FFB prodotto da questo passo di 8 Nm è a dir poco geniale.

Per cominciare, il RS50 è minuscolo. Pesa meno e occupa meno spazio di qualsiasi altra cosa con 8 Nm sul mercato, il che è ovviamente un fatto positivo considerando quanto è grande il DD11. Ha opzioni di montaggio più fluide e intelligenti (secondo gli standard del settore) rispetto al suo predecessore e lo stesso superbo sistema di connessione rapida basato su NRG. In termini di funzionalità, gli ingegneri di Logitech hanno perfezionato la loro già brillante riproduzione del force feedback e ora possono vantare la "base di budget" più dettagliata e credibile dell'intero mondo delle corse simulate, poiché qui c'è un sacco di buon FFB. Il RS50 ha un tipo di sensibilità nella sua forza che non ho trovato in nessun'altra base del volante in questa fascia di prezzo, e c'è così tanto equilibrio e dinamismo nel modo in cui tutto viene trasmesso che durante la mia prima ora, per lo più mi sono seduto lì sorridendo come un idiota.

Qualche anno fa, il sistema Trueforce di Logitech sembrava uno stratagemma di marketing ingannevole, ma dopo anni di armeggiare, mettere a punto e mettere a punto, anche questo pazzo di sim-racing deve inchinarsi. Trueforce è fondamentalmente un sistema che utilizza la telemetria e il paesaggio sonoro del gioco per mappare gli effetti del motore sotto forma di FFB aptico, che viene aggiunto come un livello aggiuntivo sopra l'FFB del gioco e ciò che il servomotore genera e trasmette. Finalmente, ora funziona come previsto, e in tutti i giochi che lo supportano direi che nel caso del RS50, è un'aggiunta fantastica a un volante già superbo. Trueforce aggiunge dettagli, Trueforce aggiunge realismo e sensazione, e quando quella parte è calibrata per bilanciare il force feedback del gioco in questa base del volante, Logitech si avvicina spaventosamente a riprodurre quella che è forse la migliore sensazione di auto in qualsiasi passo sotto i 300 euro.

Il mozzo della ruota (pulsantiera) con paddle del cambio magnetici è molto buono, mentre l'anello (RS Round) sembra un po' piccolo.

Se acquisti il RS50 come pacchetto (£ 600), oltre alla base del volante, ottieni anche il volante stesso, che consiste in RS Wheel Hub e RS Round Wheel. Se vuoi anche il RS Pedals, costano £ 120 per un set con pedana e acceleratore/freno. Ho recensito il volante con la casella dei pulsanti di accompagnamento (Hub ) in un'occasione precedente e penso ancora che sia fantastico, a parte il fatto che trovo il volante stesso un po' piccolo. Un diametro di 29 centimetri è troppo piccolo per me con le mie mani Andre the Giant, e avrei sicuramente preferito 31 centimetri invece, ma fortunatamente le dimensioni della pulsantiera sono standard da corsa, il che significa che se hai mani grandi, puoi saltare la rotella Logitech e avvitare invece una variante Sparco o qualcosa del OMP /Momo.

£ 120 per questi pedali è un affare.

I pedali stessi sono la versione economica di Logitech e, come quelli di Fanatec e Moza, ottieni quello per cui paghi. Non sono il top di gamma, ma per £ 120, devi dire che il RS Pedals hanno un buon rapporto qualità-prezzo, specialmente nel caso del freno (basato su celle di carico), che penso sia migliore dell'equivalente CSL di Fanatec. Mi piacciono anche la pedana e le opzioni di montaggio, dove è chiaro che Logitech ci ha pensato.

In sintesi, non è esattamente il caso che £ 600 più £ 120 debbano essere considerati a basso prezzo, economici o economici. Costa ancora quasi £ 700 giocare a giochi di corse con attrezzature decenti, ma rispetto alla concorrenza, Logitech ha valutato correttamente questo prodotto e mi ha davvero impressionato con le sue prestazioni. Gli effetti di force feedback prodotti da questa base del volante sono a dir poco brillanti, il fattore di forma sembra giusto e Trueforce è finalmente diventato il sistema che è sempre stato destinato ad essere.