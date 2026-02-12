Logitech G325 Wireless Gaming Headset

Il programma G di Logitech è stato una casa formidabile per dispositivi da gioco relativamente sottili, che offre qualcosa anche a chi ha bisogno di un dispositivo che funzioni, ogni volta. Il nuovo G325 continua questa tradizione, essendo "solo" un visore wireless, ma piuttosto buono, prezzato, indovina un po', al prezzo basso di 80 Euro. Per quei soldi ottieni cuffie leggere e morbide, Bluetooth e wireless premium a bassa latenza basati su onde radio, audio a 24 bit e circa 23-24 ore di autonomia.

Miglioramenti al design? Beh, avrei inclinato leggermente i dischi e quindi ogni coppa auricolare. Ma è tutto qui. Il campione di prova era nero ed è discreto e elegante. Ci sono due colori, e i 212 grammi sembrano piuttosto leggeri. Il passaggio tra dispositivi connessi non è rivoluzionario né nuovo, ma è strano avere questa funzione su un auricolare economico. Tuttavia, ciò che conta ancora di più è che, nonostante sia un visore leggero e relativamente economico, ha un aspetto più premium, e soprattutto la rete sui consorti e il cavo intrecciato che li collega visibilmente danno una sensazione di qualità che non eguaglia il prezzo basso di soli 80 Euro.

Il microfono è piuttosto decente per essere integrato, il che è un bel modo per dire che non è eccezionale, e soffre del fatto che capta molto del rumore di fondo e non solo della voce dell'utente mentre vengono posizionati nelle coppe per le orecchie.

Utilizza il Logitech G Hub, qualcosa che sembra essere stato progettato da persone reali per l'uso quotidiano, e mi piace sia lo stile visivo sia la funzionalità facile da capire e da usare. E il motivo per cui non vedi un braccio a braccio con un microfono è semplice; Non ce n'è.

Bisogna aggiungere qualche rancore metaforico. Non viene menzionato il tipo, la marca o il numero di modello del DAC, né viene specificato il motore, se non il fatto che è 32 mm. Potrebbe essere economico, ma vorrei sapere cosa sto effettivamente comprando.

Quindi, la buona notizia: comfort quotidiano e qualità sonora, perché è molto confortevole, molto Logitech, abbastanza leggero da non sentirlo ma con una leggera forza di serraggio sui comodi. Potrebbero davvero beneficiare di una calzata più stretta contro la pelle, dato che il basso è già abbastanza leggero prima che iniziamo a lasciare uscire il suono a causa delle fessure. Tuttavia, il suono è sorprendentemente buono, ben bilanciato, neutro e soprattutto con chiarezza spaziale. Non è piatta come la maggior parte delle cuffie, e la riproduzione spaziale, che è priva di magia nera e voodoo digitale, è piuttosto buona, così come la consapevolezza dell'ambiente circostante e l'identificazione della direzione dei suoni nel gioco, il tutto mantenendo un'ottima risoluzione del suono stesso. I bassi sembrano un po' carenti, ma usarli per la musica rivela che è più probabile che sia un problema dovuto alle cuffie moderne che aumentano troppo i bassi, unito al fatto che l'audio wireless ha la potenza necessaria per ottenere le ultime ottave dai driver a causa delle limitazioni energetiche.

Quindi, chiaramente un'offerta forte e solida per il segmento entry-level, ma peccato che il microfono non abbia la stessa qualità del resto. Ma dato che quasi mai uso un microfono quando trasmetto, a dire il vero non mi interessa molto.

