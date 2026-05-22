Logitech G512 X 75

Quando si tratta di tastiera, sono una persona abbastanza facile da accontentare. Non ho bisogno di enormi funzionalità, RGB ampio, un layout completo al 100%, o molto di quel genere. Quello di cui ho bisogno è semplicemente un dispositivo reattivo e diretto che utilizzi switch efficaci e affidabili e che non occupi troppo spazio sulla mia scrivania. Detto ciò, apprezzo quando la tecnologia mi offre l'opzione di avere una vasta gamma di funzionalità senza dover acquistare add-on o usare spazi vicini per extra extra. Nel caso della Logitech G512 X (in questa situazione, il modello layout al 75%), questo è ciò che si ottiene in modo molto competente, dato che stiamo parlando di una tastiera che va oltre le funzionalità offrendo al contempo una casa utile per ogni elemento bonus.

Prima ancora di parlare delle funzionalità più avanzate e delle opzioni di personalizzazione disponibili per il Logitech G512 X, iniziamo toccando la filosofia base di costruzione e design. Per prima cosa, questa non è affatto una tastiera molto sottile. C'è una grande quantità di RGB, sia nella retroilluminazione dei tasti sia nella barra luminosa sul lato anteriore rivolto verso di te. La piastra superiore è attaccata come un extra aggiuntivo, lasciando spazi sui lati dove le piastre inferiori viola risplendono, e tutto questo mentre il retro della tastiera ospita le caratteristiche più stravaganti di cui parleremo più avanti. È realizzata in plastica di qualità, solida al tatto e liscia per far scorrere le dita, ma manca di quella vera scelta di materiali di alta gamma che, ad esempio, la serie di tastiere Alloy Origins di HyperX utilizza con il suo corpo in alluminio di qualità aeronautica ricco e pesante. Questa analisi si applica anche ai keycap e persino alle due manopole rotanti in alto a destra della tastiera che possono gestire facilmente i livelli audio, per esempio.

Alla fine della giornata, se si riduce e si ignora l'RGB appariscente e lo stile di design leggermente insolito, la Logitech G512 X funziona come una tastiera competente e capace, che non richiede davvero configurazioni, dato che è molto plug and play. Ma ecco il punto di dire questo; non comprerai un Logitech G512 X come soluzione plug-and-play. Questa è una tastiera originale pensata per chi desidera le funzionalità aggiuntive che offre, quindi dove si colloca alla fine quando la giudichiamo su questi parametri più complessi?

Il Logitech G512 X è progettato per offrire un'esperienza ingegneristica molto rudimentale, in cui puoi prendere la tastiera base così com'è già dalla scatola, sperimentare con l'illuminazione RGB nella sezione Lightsync del software G Hub, e magari cambiare la frequenza di polling da 1000Hz completamente utilizzabile a 8000Hz estremo (se giochi e richiedi una risposta agli input di 0,125ms, che per riferimento è circa 36 volte più veloce dei flap alari di un'ape durante il volo...). Ma se vuoi fare il passo successivo, puoi rimuovere il pannello posteriore della tastiera e prendere uno dei nove interruttori analogici Gateron KS-20 Linear Mechanical inclusi e sostituire gli attuali interruttori meccanici lineari per ottenere un'esperienza di risposta più migliorata. La cosa principale da notare è che sulla tastiera ci sono solo 39 Dual Swap Switch, il che significa che non tutti gli ingressi potranno sfruttare appieno questa configurazione intercambiabile, ma quelli che contano, la maggior parte dei tasti a sinistra della tastiera e le frecce, fanno parte della gamma Dual Swap.

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Una volta cambiato un interruttore - cosa semplice dato che il Logitech G512 X viene fornito con due strumenti di plastica utili per rimuovere i keycap e poi gli switch - puoi tornare al G Hub e cambiare il punto di attuazione e la sensibilità degli switch Gateron KS-20 appena installati. Se non conosci come i due tipi diversi di interruttori influenzino l'esperienza di utilizzo di una tastiera, il Logitech G512 X è un ottimo gadget per dimostrare questo punto, poiché gli interruttori Gateron KS-20 sono più morbidi, fanno molto meno rumore, richiedono una frazione della forza per attivarsi e si preparano in un attimo. E questo senza nemmeno dover fare modifiche in G Hub e usando solo le impostazioni base per uno switch installato, quindi probabilmente puoi immaginare come cambiano le cose quando modifichi uno switch esattamente come preferisci.

Gli elementi di personalizzazione sono una caratteristica interessante, ma non si distinguono come particolarmente cruciali. Anche in questo caso, è di nicchia e offre un modo unico per personalizzare il dispositivo secondo le tue preferenze, ma è anche limitato nel senso che non hai molti switch Gateron KS-20 con cui provare, non puoi utilizzarli correttamente su metà della tastiera e, allo stesso modo, la maggior parte dei musicisti probabilmente non noterà un grande cambiamento nelle prestazioni dovuto al miglioramento minimo che questi switch offrono, anche se offrono una sensazione diversa rispetto ai normali interruttori.

Quindi apprezzo le opzioni di personalizzazione e adoro davvero come Logitech sia riuscita a integrare una base pertinente per queste diverse funzioni direttamente sulla tastiera. C'è persino uno slot alla base della tastiera che include cinque anelli SAPP per ridurre ulteriormente il rumore delle pressioni dei tasti e fungere anche da secondo punto di innesco, e se non bastasse, gli strumenti per la rimozione dei tasti e degli interruttori fungono anche da 'gambe' per la tastiera, il che significa che puoi rimuoverli, cambiare interruttori, Poi rimettili in basso sulla tastiera così non dimenticherai dove li hai lasciati. Sotto questi aspetti, il Logitech G512 X è un'ingegneria piuttosto ingegnosa, ma quando si tratta di offrire un'esperienza più personalizzabile di tastiera e software, non sfrutta del tutto la profondità che potrebbe offrire un dispositivo del genere, offrendo davvero agli utenti strumenti di personalizzazione profondi per personalizzare un dispositivo proprio.

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Ma di nuovo, come tastiera, funziona bene ed è stato un piacere usarlo quotidianamente secondo la mia esperienza, e mi sono divertito un po' a modificare switch e tasti, giocando contemporaneamente con l'RGB. Ma tutto questo ha avuto un impatto evidente sulle mie prestazioni nei videogiochi? Non che io veda. Quindi, se alla fine deciderai di prendere uno di questi dispositivi, tieni presente che si tratta fondamentalmente di una tastiera normale che ti offre una scarica aggiuntiva di strumenti di personalizzazione, e considerando che non offre una connessione wireless, forse dovremmo aspettarci un po' di più da un dispositivo che costa £170.