Logitech ha annunciato il passo economico RS50

HQ

Le voci di una versione più semplice, più debole ed economica del robusto base del volante Logitech G Pro DD da 11 Nm si sono rivelate assolutamente vere quando il gigante dell'hardware ha mostrato una serie di prodotti in arrivo durante la serata.

I pedali Logitech RS50 e RS sono i gadget economici di Logitech per coloro che non vogliono ancora utilizzare una trasmissione a cinghia e vogliono accedere a quella durezza tattile, meccanica e ai dettagli offerti da una base a trasmissione diretta senza dover svuotare l'intero conto di risparmio.

La base ha un potente servomotore da 8 Nm che gira a 4000 giri al secondo e attualmente costa £ 249,99 (senza il volante stesso e senza i pedali). I pedali RS costano £ 119,99 a Logitechg.com e ospitano una cella di carica per una migliore precisione e 75 chili di pressione massima nel pedale del freno.

Richard Neville, Senior Global Product Manager Simulation, Logitech:

"RS50 non è solo hardware. È il cuore pulsante della configurazione della tua SIM. Che tu stia guidando la Parabolica a Monza alla massima velocità o derapando in una tappa di rally, il livello di coppia, insieme a TRUEFORCE, ti assicura di sentire ogni dettaglio in trazione e ogni dosso della strada. Combina questo con il controllo impareggiabile dei pedali RS e trasforma ogni gara in una corsa intensa ed emozionante".