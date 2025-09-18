Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news

Logitech ha annunciato il passo economico RS50

Logitech ha presentato il fratello minore del DD Pro che costa una frazione di quello della variante più grande da 11 Nm e puoi acquistarlo ora.

HQ

Le voci di una versione più semplice, più debole ed economica del robusto base del volante Logitech G Pro DD da 11 Nm si sono rivelate assolutamente vere quando il gigante dell'hardware ha mostrato una serie di prodotti in arrivo durante la serata.

I pedali Logitech RS50 e RS sono i gadget economici di Logitech per coloro che non vogliono ancora utilizzare una trasmissione a cinghia e vogliono accedere a quella durezza tattile, meccanica e ai dettagli offerti da una base a trasmissione diretta senza dover svuotare l'intero conto di risparmio.

La base ha un potente servomotore da 8 Nm che gira a 4000 giri al secondo e attualmente costa £ 249,99 (senza il volante stesso e senza i pedali). I pedali RS costano £ 119,99 a Logitechg.com e ospitano una cella di carica per una migliore precisione e 75 chili di pressione massima nel pedale del freno.

Richard Neville, Senior Global Product Manager Simulation, Logitech:
"RS50 non è solo hardware. È il cuore pulsante della configurazione della tua SIM. Che tu stia guidando la Parabolica a Monza alla massima velocità o derapando in una tappa di rally, il livello di coppia, insieme a TRUEFORCE, ti assicura di sentire ogni dettaglio in trazione e ogni dosso della strada. Combina questo con il controllo impareggiabile dei pedali RS e trasforma ogni gara in una corsa intensa ed emozionante".

Logitech ha annunciato il passo economico RS50
Logitech ha annunciato il passo economico RS50


Caricamento del prossimo contenuto