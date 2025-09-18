Logitech ha presentato la McLaren Racing Collection

HQ

Il sim-racing come categoria di prodotto è cresciuto molto a livello globale negli ultimi cinque anni e uno dei produttori che non ha davvero tenuto il passo con il ritmo furiosamente veloce di sviluppo di cui noi appassionati di sim-racing abbiamo potuto godere è purtroppo Logitech.

Con la Logitech DD Pro (a cui abbiamo dato un voto alto nella nostra recensione) e la RS50 recentemente annunciata, il gigante dell'hardware intende cercare di raggiungere i suoi concorrenti più vicini e un passo nella giusta direzione è molto probabilmente la loro collaborazione recentemente rivelata con McLaren Racing e in particolare il loro team di Formula 1.

Il Logitech G McLaren Racing Collection è costituito da un nuovo volante in stile Formula, un abitacolo arancione Playseat e un paio di cuffie Astro A50X color papaya.

Logitech:

"Logitech G si impegna a fornire ai sim racer una tecnologia che colma il divario tra le corse virtuali e quelle del mondo reale. Con TRUEFORCE che migliora il realismo e le prestazioni e la nostra partnership con McLaren Racing che porta l'esperienza condivisa, offriamo immersione, precisione ed eccitazione senza pari, aiutando i piloti a migliorare i tempi sul giro e a provare l'emozione di correre a casa".

McLaren:

"Lavorando a stretto contatto con Logitech G, siamo stati in grado di confondere i confini tra le corse virtuali e quelle del mondo reale nel corso della nostra partnership, trasformando i nostri fan in veri e propri piloti dal 2017".