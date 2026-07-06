Logitech Mobi Fold

Sono ormai passati molti, molti anni da quando Microsoft ha lanciato il suo Arc Mouse, un design che abbiamo ripetutamente definito brillante. Avevamo persino previsto che probabilmente avremmo visto un'ondata di imitatori desiderosi di lanciare mouse che risparmiano spazio nella tua borsa. Ma nonostante qualche lancio qua e là, con nostra grande sorpresa, il mercato non ha seguito l'esempio.

O forse ora sì. Perché Logitech ha lanciato il Mobi Fold.

Il Mobi Fold non è esattamente lo stesso dell'Arc Mouse, ma l'idea è la stessa. Invece di essere allungato, con una "piegatura" che crea l'ergonomia e la forma che conosci, il Mobi Fold è piegato verso l'alto (curiosamente), e quando lo apli, ottieni più o meno la stessa forma. In generale, la forma è simile a quella dei topi che conosci, ma la differenza è che all'interno c'è aria. Questo si traduce in un peso di 79 grammi e dimensioni di 21x66 millimetri quando piegato, in altre parole, quasi come un grande case per AirPods.

Sorprendentemente, è dotato di un sensore PAW3222 che eroga 4000 DPI, il che non è affatto male. Inoltre, puoi ottenere 32 giorni di utilizzo con una sola carica, e non solo tramite Bluetooth. È compatibile con un dongle USB Logi Bolt, e la durata della batteria è più o meno la stessa in quella situazione.

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Probabilmente stai pensando principalmente al comfort, e sì, ci sono preoccupazioni minori, proprio come c'erano - e ci sono ancora - con l'Arc Mouse. La tua mano può in qualche modo "percepire" istintivamente che si tratta di un disegno sottilissimo che cerca di imitare qualcosa di solido, e a mio avviso, questo può far sentire la mano leggermente più tesa durante un uso prolungato. È, ovviamente, un compromesso piuttosto evidente, che Logitech non cerca di nascondere. Sarà sempre più comodo usare un MX Master massiccio e pesante rispetto a un Mobi Fold, ma qui parliamo di una via di mezzo tra funzionalità e design compatto.

Tenendo conto di ciò, Logitech qui si avvicina pericolosamente al punto di vista con un mouse reattivo, ben costruito e incredibilmente compatto, senza sacrificare un buon sensore o la durata della batteria, eppure c'è una cosa. Il Mobi Fold non è dotato di una rotella fisica, ma di una a contatto tattile. Anche il Magic Mouse di Apple ne ha essenzialmente uno, così come l'Arc Mouse, ma qui semplicemente non è abbastanza reattivo. Prima di tutto, è confinata a una piccola area a forma di pillola modellata su una rotella fisica, dove quest'area è troppo piccola e il dito non riesce istintivamente a capire se si trova all'interno dell'area. Il risultato è che sbagli il bersaglio, scorri troppo lontano, scorri troppo poco e, sotto ogni aspetto, è impreciso. Questa rotella semplicemente non è abbastanza buona.

Ovviamente, può essere personalizzato, modificato e migliorato, e non si dovrebbe sottovalutare la propria capacità di "conoscerlo" per un periodo più lungo di quello che ho testato io. Ma questo è l'unico grande compromesso del Mobi Fold, che sembra difficile da accettare, soprattutto quando si sarebbe potuta facilmente installare una piccola rotella fisica.

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Detto ciò, ad essere del tutto onesti, questo è un pezzo di attrezzatura solidissimo. Sono da tempo un fan dell'etica di design intuitiva di Logitech, e questo continua anche qui. Ma soprattutto, sono solo contento che mouse compatti come l'Arc Mouse abbiano ispirato design come questo.