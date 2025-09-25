Logitech presenta la nuova tastiera che si ricarica tramite l'energia solare

HQ

Logitech sembra aver risolto il problema degli accessori di gioco alimentati a batteria, poiché ora il produttore di periferiche ha presentato una nuova tastiera in grado di generare carica e potenza come Superman, attingendo all'energia della luce solare (e persino artificiale).

Sì, iSignature Slim Solar+ K980 e Signature Slim Solar+ K980 for Business sono dotati della nuova tecnologia Logi LightCharge che consente loro di rimanere carichi senza la necessità di collegarli a una soluzione di ricarica adeguata. Logitech afferma che questo sistema è così competente da poter alimentare le tastiere per quattro mesi alla volta quando sono completamente cariche, anche quando sono tenute in completa oscurità (ideale per i nostri lettori nordici in inverno), il tutto in modo che le persone non abbiano a che fare con il fastidio di un singolo cavo o di collegare la tastiera per un'ora o due a settimane alterne!

Si dice che le tastiere abbiano un'ampia compatibilità su PC, tablet e dispositivi mobili e possano passare da un dispositivo all'altro contemporaneamente. Hanno corpi in plastica realizzati con il 70% di materiale riciclato e la batteria ha una durata che presumibilmente durerà per 10 anni, rendendola una scelta di tastiera per il futuro.

Il direttore generale, Art O'Gnimh, spiega: "Anche la necessità di pensare alla ricarica può essere una distrazione, quindi abbiamo progettato Signature Slim Solar+ per toglierla completamente.Logitech Core Products Group Rimane alimentato dalla luce, qualsiasi luce, liberando la scrivania dai cavi ed eliminando la necessità di caricarla fisicamente, portando eleganza e comfort nel tuo spazio di lavoro. Questa è una cosa in meno di cui preoccuparsi in una giornata lavorativa impegnativa".

Annuncio pubblicitario:

Le tastiere sono disponibili per l'acquisto oggi e vengono vendute a $ 99,99 per le opzioni universali e Mac e $ 109,99 per la variante B2B.