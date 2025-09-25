Logitech presenta la nuova tastiera che si ricarica tramite l'energia solare
La tecnologia Logi LightCharge sta cercando di offrire tastiere con powahhh illimitato!
Logitech sembra aver risolto il problema degli accessori di gioco alimentati a batteria, poiché ora il produttore di periferiche ha presentato una nuova tastiera in grado di generare carica e potenza come Superman, attingendo all'energia della luce solare (e persino artificiale).
Sì, iSignature Slim Solar+ K980 e Signature Slim Solar+ K980 for Business sono dotati della nuova tecnologia Logi LightCharge che consente loro di rimanere carichi senza la necessità di collegarli a una soluzione di ricarica adeguata. Logitech afferma che questo sistema è così competente da poter alimentare le tastiere per quattro mesi alla volta quando sono completamente cariche, anche quando sono tenute in completa oscurità (ideale per i nostri lettori nordici in inverno), il tutto in modo che le persone non abbiano a che fare con il fastidio di un singolo cavo o di collegare la tastiera per un'ora o due a settimane alterne!
Si dice che le tastiere abbiano un'ampia compatibilità su PC, tablet e dispositivi mobili e possano passare da un dispositivo all'altro contemporaneamente. Hanno corpi in plastica realizzati con il 70% di materiale riciclato e la batteria ha una durata che presumibilmente durerà per 10 anni, rendendola una scelta di tastiera per il futuro.
Il direttore generale, Art O'Gnimh, spiega: "Anche la necessità di pensare alla ricarica può essere una distrazione, quindi abbiamo progettato Signature Slim Solar+ per toglierla completamente.Logitech Core Products Group Rimane alimentato dalla luce, qualsiasi luce, liberando la scrivania dai cavi ed eliminando la necessità di caricarla fisicamente, portando eleganza e comfort nel tuo spazio di lavoro. Questa è una cosa in meno di cui preoccuparsi in una giornata lavorativa impegnativa".
Le tastiere sono disponibili per l'acquisto oggi e vengono vendute a $ 99,99 per le opzioni universali e Mac e $ 109,99 per la variante B2B.