Qui a Gamereactor, siamo grandi fan delle apparecchiature per ufficio di Logitech, il che non è un segreto, e non è difficile capire perché. Certo, molti di noi che lavorano in redazione sono appassionati di giochi nel tempo libero, ma ancora più importante, nel nostro lavoro... è il lavoro d'ufficio.

Ecco perché un MX Master 4, una tastiera Keychron e Photoshop sono ciò che accende l'immaginazione in una redazione della vecchia scuola come la nostra, poiché immaginiamo un flusso di lavoro più efficiente o confortevole.

Ecco perché potresti guardare il Logitech Signature Slim Solar+ K980 con gli occhi del tuo giocatore e non vedere alcun punto in un pannello solare che significa che non devi mai caricarlo, o forse non capisci bene la necessità di una connettività multipunto con più dispositivi, e certamente non tasti a membrana morbidi come vellutati invece di quelli meccanici tattili.

Innanzitutto, dal punto di vista di Logitech, questo è piuttosto interessante. Tasti morbidi e reattivi, un peso relativamente elevato di 700 grammi e un'ampia funzionalità tramite il dongle USB-C (che supporta il protocollo Bolt ) e Bluetooth LE per... beh, molto tempo. C'è anche il multipoint, che puoi passare attivamente da un dispositivo all'altro, che si tratti di uno smartphone, di un computer o di qualcos'altro.

Abbiamo già recensito questa tastiera in termini di funzionalità effettive e non è cambiato molto in termini di plastica ABS riciclata, tasti e interruttori e uso quotidiano. Ma poi c'è la durata della batteria. C'è un piccolo modulo luminoso che è ancora più sensibile di prima, il che significa che Solar ha bisogno solo di una fonte di luce reale o artificiale di oltre 200 lux per iniziare la ricarica. Ma in realtà è ancora più impressionante di così.

Anche se dovessi evitare completamente di avere una fonte di luce superiore a 200 lux nelle vicinanze, saresti comunque in grado di utilizzare la tastiera in completa oscurità per oltre 4 mesi. È difficile per noi verificarlo e se hai qualcosa che assomiglia a normali fonti di luce nelle vicinanze, questa batteria non si esaurirà mai. Tuttavia, Logitech "promette" solo che la batteria durerà 10 anni, quindi questa è probabilmente la durata effettiva della batteria.

È tutto molto impressionante, ma ad essere onesti, sto iniziando a sentire il bisogno di un leggero aggiornamento del profilo dell'ufficio di Logitech qui. Forse una piccola riprogettazione? Forse un telaio in alluminio, forse qualche ispirazione da MX Keys ? £ 100 per il K980+ Slim Solar non è una piccola cifra, e forse sarebbe possibile reinventare la dimensione estetica in particolare per porre un focus extra sull'approccio "no nonsense" di Logitech?

Non c'è niente di sbagliato nella funzionalità effettiva, che si tratti del comfort di digitazione, dell'app Logitech Options o della nuova batteria, ma mi piacerebbe vedere un po' di scossa nel formato.