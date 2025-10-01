L'Oktoberfest è stato chiuso dopo la minaccia di una bomba e un'esplosione mortale

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il famoso Oktoberfest di Monaco rimarrà chiuso fino al tardo pomeriggio dopo che le autorità hanno scoperto esplosivi in un edificio residenziale nel nord della città. L'incidente, legato a una lite domestica che ha causato un incendio, ha causato la morte di una persona e l'assenza di un disperso. Le forze speciali sono state dispiegate per mettere in sicurezza l'area e neutralizzare i potenziali pericoli, mentre la polizia ha sottolineato che non vi è alcuna minaccia attuale per il pubblico, ma sta esplorando tutti i possibili collegamenti, anche con l'area del festival. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!