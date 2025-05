L'olandese Casper van Uden vince la sua prima grande corsa ciclistica alla tappa 4 del Giro d'Italia

HQ

Casper van Uden ha vinto la sua prima corsa importante, la quarta tappa del Giro d'Italia, battendo favoriti come il danese Mads Pedersen, leader del gruppo, lo sloveno Primoz Roglic e i connazionali Olal Kooij e Maikel Zijlaard. Il 23enne olandese del Team Picnic PostNL, squadra in lotta per evitare la retrocessione dal massimo livello del ciclismo, trionfa alla prima tappa al debutto in un Grande Giro, concludendo la gara di 189 km in 4:05:00.

La tappa sprint, una corsa pianeggiante tra Alberobello e Lecce, prima corsa in terra italiana dopo la partenza in Albania lo scorso fine settimana, sembrava dominata dal 23enne spagnolo Francisco Muñoz, ma a 57 km dal traguardo, ma è stata ripresa dai migliori velocisti della tappa.

Una scivolata ha costretto Pederson a perdere terreno e a finire quarto nella tappa, ma le sue vittorie nella prima e nella terza tappa gli hanno permesso di mantenere la maglia rosa in testa alla classifica generale, anche se a soli sette secondi da Roglic. Dopo la quarta tappa, Isaac del Toro (5°) ha superato Juan Ayuso in classifica (6°).