L'Olimpo e il movimento vedranno cambiamenti nella 27a stagione Apex Legends '

HQ

Se sei ancora un giocatore abituale di Apex Legends, potresti essere interessato a sapere cosa Respawn ha in serbo per l'imminente 27a stagione del gioco noto come Amped. In poche parole, la stagione si concentrerà sull'aggiornamento della mappa Olympus, sulla modifica di alcuni personaggi, sulla regolazione dei movimenti e sulla fornitura di nuove opzioni per le armi.

A partire da Olympus, possiamo aspettarci una mappa rielaborata che presumibilmente è stata ricostruita per un flusso migliore. Ci saranno quattro nuovi punti di interesse (Somers University, Gravity Engine, Stabilizer, Dockyard ), e ognuno di questi si combinerà per rendere la mappa offrire un gameplay più elevato e opzioni di posizionamento più sicure.

Passando ai personaggi, Valkyrie sta vedendo aggiustamenti che includono darle VTOL Jets un aumento di velocità e una massiccia diminuzione del tempo di ricarica che dovrebbe essere tre volte più veloce. Ha anche un tempo di decollo più breve per Skyward Dive e il suo Swarm ora infligge zero danni a se stessa, non ha limiti di altezza e attiva le passive di movimento quando colpisce i nemici.

Allo stesso modo, Rampart sta ottenendo un Amped Cover migliorato che si evolve con il gameplay e i suoi muri guadagnano salute man mano che il livello di Evo aumenta durante una partita, garantendo anche aumenti di velocità e un tetto per una maggiore protezione.

Passando alle armi, la grande novità è il Double Tap Hop Up che aumenta i danni ravvicinati sul Alternator consentendoti di sparare con entrambe le canne contemporaneamente, il che apparentemente renderà l'arma una manciata a distanze maggiori.

Le modifiche al movimento includono l'inclusione di una mossa Mantle Boost che offre ai giocatori potenziamenti del movimento in avanti quando si arrampicano su muri o sporgenze. Questo mentre il Trident diventa più efficace come ariete con collisioni migliorate e salute del veicolo dedicata.

Infine, oltre a un nuovo Battle Pass che i giocatori possono sbloccare e completare, la modalità Wildcard è stata modificata con una nuova mappa Olympus, un'arma variante Mythic R-99 che utilizza l'abilità Missile Swarm di Valkyrie per un effetto aggiuntivo e un aggiornamento Wild Card che aumenta la velocità chiamato Burning Rubber che lascia una prova infuocata nella tua scia mentre sfrecci intorno. In sostanza, se stai cercando un'azione fulminea ed emozionante, non perderti questa nuova variante di Wildcard tra il 18 novembre e il 16 dicembre e conosciuta come Supersonic Event.