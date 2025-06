Lollipop Chainsaw creator: la censura rovina i giochi

HQ

Nonostante le proteste, la censura è diventata sempre più comune nel mondo dei giochi. Alcuni giocatori stanno cogliendo l'occasione per attenuare i contenuti e modificare piccoli ma non insignificanti dettagli, il tutto per adattarsi a nuovi standard. Capcom lo ha fatto di recente con Onimusha 2, che ha portato a una forte reazione da parte di alcuni fan ed è qualcosa che il creatore di Lollipop Chainsaw Yoshimi Yasuda ora critica apertamente.

Su X, Yasuda scrive:

Pertanto, censurare uno qualsiasi di questi elementi danneggerebbe il nucleo stesso del lavoro che ci siamo prefissati di creare, e questo è qualcosa che non potrò mai accettare. Il motivo per cui ho continuato a impegnarmi a mantenere il gioco senza censure fino alla fine è perché noi, il team originale, avevamo una visione chiara di questo lavoro.

Yasuda ha sottolineato che hanno lavorato duramente sulla nuova versione di Lollipop Chainsaw, proprio per mantenere l'essenza del gioco e non scendere a compromessi su nulla, anche se potrebbe essere visto come controverso da alcuni. Yasuda sottolinea anche che solo una piccola minoranza vuole effettivamente versioni censurate dei giochi e che gli sviluppatori dovrebbero prendere in considerazione principalmente i fan della serie.

Sei d'accordo con quello che dice Yasuda?