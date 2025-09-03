L'oltraggiosa distanza tra la Premier League e il resto dei campionati europei sulle spese di trasferimento

HQ

Il mercato estivo è terminato e le differenze di spesa tra la Premier League inglese e il resto dei principali campionati europei (spagnolo, francese, tedesco e italiano) sono esorbitanti. Contando con trasferimenti dell'ultimo minuto come Aleksander Isak che si è unito al Liverpool dal Newcastle per una cifra record per il calcio inglese (terzo calciatore più costoso di sempre a 150 milioni di euro), i club della Premier League hanno speso l'incredibile cifra di 3.250 miliardi di euro quest'estate.

Si tratta di un numero tre volte superiore a quello del secondo paese che spende di più, l'Italia. In totale, questo è quanto i club di ogni paese hanno speso per nuovi giocatori:



Premier League: 3.250 milioni di euro, 2.824 milioni di sterline



Serie A: 1.120 milioni di euro, 973 milioni di sterline



Bundesliga: 775 milioni di euro, 673 milioni di sterline



LaLiga: 696 milioni di euro, 605 milioni di sterline



Ligue 1: 571 milioni di euro, 496 milioni di sterline



Il Liverpool da solo ha speso quasi quanto l'intero calcio francese, 489 milioni di euro. Otto dei primi dieci club che spendono di più in Europa sono inglesi, con le uniche eccezioni del Real Madrid (185 milioni di euro con quattro giocatori) e dell'Atlético de Madrid (185 milioni di euro con otto giocatori, tra cui l'aggiunta all'ultimo minuto di Nico González dalla Juventus).

Parte del motivo di questo squilibrio deriva dalla perdita di prestigio (la Bundesliga ha visto uscite di ben più alto profilo, come Florian Wirtz al Liverpool o Thomas Muller al Vancouver, con l'unica eccezione del trasferimento di Luis Díaz al Bayern) ma, in Spagna in particolare, LaLiga ha una legislazione molto più severa, che garantisce un "fair play finanziario" con limiti di spesa proporzionali alle entrate del club, in modo che non si verifichino squilibri.

Questo è il motivo per cui molti club hanno difficoltà a ingaggiare giocatori (compresi club di alto profilo come l'FC Barcelona, che spesso non possono registrare legalmente i loro nuovi acquisti). Ecco perché la firma di Antony al Real Betis è stata vista come una mossa rischiosa. In Spagna, le spese fatte dal Liverpool (che ha acquistato i tre giocatori più costosi quest'estate, Isak a 150 milioni, Wirtz a 140 e Hugo Ekitiké a 95 milioni) probabilmente non si verificheranno mai...