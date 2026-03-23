L'Olympique de Marseille annuncia la partenza del presidente Pablo Longoria a seguito della crisi istituzionale

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L'Olympique de Marseille ha annunciato lunedì la partenza di Pablo Longoria, suo presidente dal febbraio 2021. L'uscita di Longoria è l'ultima di una serie di partenze da febbraio, iniziate dopo le dimissioni dell'allenatore Roberto De Zerbi a febbraio, dopo aver perso 5-0 in Le Classique contro il Paris Saint-Germain. Dopo l'allenatore, anche il direttore calcistico Medhi Benatia annunciò le sue dimissioni fino alla fine della stagione.

"OM desidera riconoscere l'impegno, la passione e il lavoro svolto da Pablo Longoria negli ultimi sei anni al servizio del club. Esprime i suoi più sinceri auguri di successo nella sua futura carriera." È stato sostituito da Alban Juster, presidente ad interim del consiglio di amministrazione fino alla fine della stagione.

Durante quasi sei anni trascorsi da quando lo spagnolo, che in passato lavorava come osservatore al Newcastle United, Sassuolo, Atalanta, Juventus e Valencia, ha lavorato a Marsiglia (è entrato nel luglio 2020 come direttore sportivo), la squadra francese ha raggiunto due semifinali europee (Europa League nel 2024 e Conference League nel 2024) e ha giocato per la Champions League nel 2022/23 e 2025/26.

L'ultimo grande titolo dell'Olympique de Marseille è stato la Ligue 1 nel 2009/10, oltre a tre Coppe consecutive tra il 2010 e il 2012, un torneo che si è interrotto nel 2020. Attualmente, il Marsiglia è terzo in Ligue 1, lottando con Lione, Lille e Monaco per il terzo posto che dà accesso alla Champions League la prossima stagione.