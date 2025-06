L'Olympique Lione retrocesso in Ligue 2 a causa di problemi finanziari, il club farà appello

HQ

L'Olympique Lyonnais, una delle migliori squadre di calcio in Francia, vincitrice di sette scudetti consecutivi tra il 2002 e il 2008 e cinque Coupes de France, tra molti altri trofei, è stata retrocessa in seconda divisione, Ligue 2, a causa di problemi finanziari. DNGC, organizzazione che supervisiona i conti delle squadre di calcio in Francia, ha sanzionato il club a causa della sua situazione finanziaria.

Il DNGC ha già provvisoriamente retrocesso il club lo scorso novembre, come avvertimento per il club di ripulire i conti e pagare i debiti. Dopo un incontro con i funzionari del club, tra cui John Textor, l'uomo d'affari americano che possiede anche il Botafogo in Brasile, il DNGC ha dichiarato che il club non ha apportato miglioramenti sufficienti per revocare la punizione.

In una dichiarazione, Lyon ha detto che faranno immediatamente appello dopo la decisione "incomprensibile", sostenendo di aver soddisfatto tutte le loro richieste. Una delle misure adottate è stata la vendita del club inglese Crystal Palace, anch'esso di proprietà di Textor (un accordo attualmente in attesa di approvazione).

"Con fondi comprovati e il successo sportivo che ci ha fatto guadagnare un posto nelle competizioni europee per due anni di fila, sinceramente non capiamo come una decisione amministrativa possa aver retrocesso un club francese così importante".

Sarà una lunga estate per il Lione, ma se la decisione dovesse retrocedere la squadra, il Reims, perdente dello spareggio contro il Metz, prenderebbe il posto del Lione in Ligue 1 il prossimo anno. La scorsa stagione, il Lione è arrivato sesto in Ligue 1, garantendosi la qualificazione per la Conference League.