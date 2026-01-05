L'Olympique Lyonnais spiega i dettagli sull'accordo con Endrick, che vuole "vincere titoli" per il Lione

HQ

Endrick è stato ufficialmente presentato oggi come nuovo giocatore dell'Olympique Lione, ma solo per sei mesi. Il diciannovenne brasiliano, che ha giocato a malapena minuti al Real Madrid, è stato prestato in prestito per sei mesi, fino al 30 giugno, senza opzione acquisto, il che significa che a luglio il giocatore tornerà al Real Madrid.

Michael Gerlinger, direttore generale dell'Olympique Lyonnais, ha spiegato i dettagli del contratto. Come riportato da RMC Sport, Endrick arriva come un prestito pagato, di circa un milione di euro, il che significa di fatto che il Lione pagherà metà dello stipendio mensile di 400.000 euro di Endrick, mentre il Real Madrid pagherà l'altra metà.

Gerlinger ha anche negato altre voci, secondo cui il Lione avrebbe dovuto pagare un risarcimento al Real Madrid se Endrick avesse giocato meno di 25 partite nei sei mesi successivi. "Abbiamo pubblicato tutto ciò che doveva essere pubblicato quando è stato annunciato il prestito", aggiungendo che "potrà giocare 25 partite, non preoccupatevi, e anche di più".

Gerlinger considera questo un "accordo" per il Lyon, dato che Endrick è "uno dei più grandi talenti del football al mondo" e aspettano un numero 9 da molto tempo. "Quest'estate abbiamo preso la difficile decisione di non firmare un numero 9, e siamo rimasti delusi".

Lyon vuole vincere titoli con l'Olympique Lyon

Nel frattempo, Endrick ha detto: "Voglio vincere titoli con la linea offensiva, portarli in cima alla classifica e raggiungere i playoff. Sono uno che vuole sempre vincere".

Il brasiliano farà il suo debutto con il Lione domenica, in una partita di ottavi di finale di Coppa di Francia contro il Lille. Il Lione è quinto in Ligue 1, dieci dietro al leader Lens, ed è uno dei favoriti per Europa League in questa stagione, avendo vinto finora tutte le partite tranne una nella fase di campionato.