L'ombra del prologo di 1666: Amsterdam viene rilasciata gratuitamente al Summer Game Fest

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Immagina di passare 16 anni a lavorare su un solo progetto. È quello che sta facendo Patrice Désilets, creatore della serie Assassin's Creed e regista di Prince of Persia: The Sands of Time, mentre si dedica al suo studio Panache Digital Games su 1666: Amsterdam.

Nel gioco, assumiamo il ruolo di una strega nella città storica, dove avremo accesso a poteri magici, lanciando persone in aria con telecinesi, oltre a poter giocare come nostro amico gatto e vedere attraverso i suoi occhi.

Se il gioco sembra interessante grazie ai trailer, puoi provarlo subito, dato che Désilets ha annunciato che il prologo di 1666: Amsterdam è ora giocabile gratuitamente su Steam e tramite l'Epic Games Store.