L'ombra di Agatha Christie incombe sulla frenesia mediatica degli omicidi con i funghi

Un wellington di manzo fatto in casa allacciato con cappucci della morte. Tre membri della famiglia morti. Un quarto sopravvissuto. Una tempesta mediatica, uno spettacolo in tribunale e, ora, un assalto di adattamenti. Il caso di Erin Patterson, recentemente condannata in Australia per l'omicidio dei suoi ex suoceri, sta andando oltre i titoli dei giornali. Sta diventando qualcosa di completamente diverso: un fenomeno culturale che rispecchia, quasi in modo inquietante, i racconti contorti scritti un tempo da Agatha Christie.

Nell'universo di Christie's, niente era più pericoloso di una cena apparentemente piacevole. In A Murder is Announced, gli ospiti arrivano per quella che credono sarà una serata di intrattenimento innocuo. In Sparkling Cyanide, i flute di champagne mascherano la morte. In Crooked House, i legami familiari soffocano con l'affetto tossico. La storia di Erin Patterson sembra seguire lo stesso schema, una storia in cui l'ospitalità diventa un'arma e la familiarità genera una fiducia fatale.

Non sorprende, quindi, che editori, produttori e piattaforme di streaming si siano avventati sul caso come avvoltoi su un nuovo mistero. Toxic della ABC, già in fase di sviluppo, promette una rivisitazione sfumata degli eventi, mentre Death Cap, un nuovo documentario per Stan, offrirà agli spettatori uno sguardo esclusivo all'interno delle indagini. Decine di podcast stanno ancora analizzando ogni momento in tribunale con precisione forense e le offerte di libri di saggistica stanno andando a ruba. È una frenesia alimentare per i narratori di veri crimini, tutti attratti dal potente cocktail di dolore, inganno e terrore domestico della storia.

Ma ciò che rende questo caso unico e accattivante non è solo il metodo scioccante o l'esito tragico, è il modo in cui riecheggia i temi più duraturi di Christie. Lo sfondo è senza pretese: una cucina modesta nella zona rurale di Victoria, in Australia. Il movente rimane oscuro. La cuoca accusata, Erin Patterson, sostiene la sua innocenza. Eppure l'orrore sta nella banalità, nella natura quasi archetipica dell'atto. Sarebbe potuto succedere ovunque. Questo, direbbe Christie, è esattamente ciò che lo rende così terrificante.

Al centro di molti dei romanzi della Christie c'è una semplice domanda: quanto conosciamo davvero le persone con cui condividiamo le nostre case, i nostri pasti, le nostre vite? In questa tragedia della vita reale, questa domanda risuona troppo forte. Le vittime erano familiari. L'ambientazione era un pranzo di raccolta. L'assassino, secondo il verdetto, era qualcuno che una volta si era seduto allo stesso tavolo con loro, non diversamente dal modo in cui Christie faceva sedere tutti i suoi sospetti insieme, solo per uno che rivelava lentamente la mano.

Le scosse di assestamento culturali sono state rapide e di vasta portata. Le voci sul casting abbondano già online, con gli utenti dei social media che immaginano Toni Collette o Jessica Gunning nel ruolo di Patterson. Alcuni suggeriscono che il caso potrebbe diventare il prossimo The Staircase, una drammatizzazione del vero crimine che ha offuscato i confini tra realtà e finzione. Altri temono che la tragedia si stia trasformando troppo rapidamente in contenuto.

Tuttavia, non si può negare l'attrazione alla Christie della narrazione. Anche il titolo di un libro di prossima uscita, Recipe for Murder, sembra tratto direttamente dal manuale della Regina del Crimine. Questo fascino per il cibo fatale, per la vita domestica andata storta, non è una novità. Ma raramente la vita reale ha rispecchiato la finzione con dettagli così precisi e inquietanti.

Helen Garner, la maestra australiana della saggistica letteraria, è stata vista osservare il processo di persona, suggerendo che una grande risposta letteraria potrebbe essere in cantiere, ricordando la sua agghiacciante cronaca This House of Grief. Non è ancora chiaro se lei, o un altro autore, scriverà la narrazione definitiva di Patterson. Ciò che è chiaro è che questa storia è entrata nell'immaginario culturale in un modo che pochi crimini moderni fanno.

Agatha Christie una volta ha osservato: "È completamente irrilevante. Ecco perché è così interessante». Si riferiva all'ordinario, alla superficie opaca delle cose, sotto la quale ribolle ogni sorta di segreti. I Mushroom Murders sono, per molti versi, una perfetta realizzazione di quell'idea. Casa ordinaria. Pasto ordinario. Orrore straordinario. E proprio così, il mondo sta guardando.