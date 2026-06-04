L'omicidio è nel menù del gore-festival di Eli Roth, Ice Cream Man

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Hai mai visto un uomo nutrito da solo il cervello in un cono gelato? No? Vuoi farlo? Quest'estate, il regista Eli Roth tornerà e offrirà un film horror che probabilmente non dimenticherete presto.

Si chiama Ice Cream Man e fondamentalmente la trama ruota attorno a un inquietante Ice Cream Man che distribuisce deliziosi dolci che trasformano i bambini in mostri assassini e vendicattivi legati alla sua volontà. Detto questo, i Ice Cream Man creano un'orda di sudditi leali e li lasciano liberi in una città estiva idilliaca, dove uccidono i loro genitori, insegnanti e qualsiasi altro adulto sfortunato da mettersi sulla loro strada in modi incredibilmente creativi ma raccapriccianti.

Inutile dire che questo film horror non è per i deboli di cuore, e allo stesso modo, il trailer della red band lascerà un'impressione se avrai il coraggio di guardarlo. Se sì, potete vedere questo qui sotto prima dell'uscita al cinema di Ice Cream Man il 7 agosto.