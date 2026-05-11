L'OMS conferma il numero totale di casi di hantavirus a sette, inclusa una donna francese diagnosticata lunedì

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L'evacuazione di tutti i passeggeri dal MV Hondius avvenne tra domenica e lunedì, dopo che la nave da crociera attraccò a Tenerife. La maggior parte delle 152 persone sulla crociera dove è iniziata l'epidemia di hantavirus sono state trasportate nei loro paesi con diversi voli verso Francia, Canada, Regno Unito o Paesi Bassi, e la barca partirà presto con 26 membri dell'equipaggio verso la loro destinazione finale a Rotterdam.

Tra le persone evacuate, una è risultata positiva all'hantavirus: una donna francese la cui salute stava peggiorando e ora si trova in un ospedale a Parigi. Due casi sospetti identificati dal governo spagnolo sono risultati negativi.

Una dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di lunedì ha dichiarato che, in totale, sono stati confermati sette casi di hantavirus collegati all'epidemia della crociera. Questo non include la prima delle tre vite, che sono morte prima che potesse essere testata, né il cittadino americano il cui positivo è stato segnalato per la prima volta lunedì come "lieve positivo" ma non è chiaro, e attualmente si trova in una struttura medica in Nebraska.

Hanno avvertito che potrebbero ancora emergere altre infezioni perché il virus può avere un periodo di incubazione fino a sei settimane, ma hanno ricordato che il rischio di un'epidemia di massa è basso. La maggior parte di loro si trova ora in strutture di isolamento nei rispettivi paesi, o arriverà nelle prossime ore, dove rimarrà almeno 15 giorni.