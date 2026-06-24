L'OMS sostiene che l'epidemia di Ebola in Congo abbia il maggior numero di casi confermati nel primo mese fino ad oggi

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L'attuale e in corso focolaio che colpisce una manciata di nazioni africane si sta rivelando uno dei più grandi finora. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che i casi segnalati nel primo mese nella Repubblica Democratica del Congo sono i più alti di qualsiasi focolaio di Ebola fino ad oggi, con un aumento dei casi confermati dovuto alla diffusione della malattia negli ambienti urbani, secondo Reuters.

Finora, si dice che l'epidemia di Bundibugyo nella RDC abbia causato oltre 1.000 casi confermati, con un totale di 267 decessi. Si menziona anche che l'elenco completo dei casi potrebbe essere incompleto, poiché si pensa che il virus sia stato in circolazione per mesi prima di essere dichiarato il 15 maggio.

Abdirahman Mahamud, direttore delle operazioni di allerta e risposta alle emergenze sanitarie dell'OMS, ha dichiarato che gli sforzi di soccorso e supporto "devono aumentare" perché l'epidemia ora "si muove più velocemente di noi".

Finora, l'epidemia è lontana dall'essere la più devastante della storia, poiché tra il 2014 e il 2016 ha causato la morte di oltre 11.000 persone in Guinea, Sierra Leone e Liberia. Tuttavia, non esiste una cura diretta per il virus, quindi tracciare, mettere in quarantena e rallentare la diffusione è di fondamentale importanza.