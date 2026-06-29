L'ondata di caldo in Europa ha già causato 1.300 morti in più

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Il capo dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus esorta i paesi europei a prepararsi meglio per le problematiche sanitarie legate al caldo, come riportato dalla BBC e dalla YLE.

Tedros Adhanom Ghebreyesus stima che l'ondata di caldo senza precedenti in Europa all'inizio dell'estate possa essere responsabile di un gran numero di morti aggiuntive.

"Oltre 1300 morti in eccesso sono state registrate dal 21 giugno legate alle alte temperature in Europa.

Lo stress termico è spesso chiamato il "killer silenzioso" - e le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature."

Inoltre, l'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente sulla Terra, il che dovrebbe essere un campanello d'allarme per i governi.

"L'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente sulla Terra, riscaldandosi al doppio della media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto un caldo estremo, centinaia sono morte, le scuole sono chiuse, le reti si stanno cedendo."

"In particolare, incoraggiamo i paesi europei a implementare piani d'azione per la salute del caldo, come parte dell'agenda più ampia per proteggere la salute dal cambiamento climatico."