L'ondata di caldo lascia 68.000 famiglie senza elettricità in Francia È estate, e fa caldo. E questo causa problemi inaspettati.

HQ Un'ondata di caldo eccezionale in Europa ha causato un'interruzione di corrente nella Francia occidentale, lasciando circa 68.000 famiglie senza corrente, come riportato da Reuters e YLE. Centri sanitari e siti critici venivano prioritari nell'iniziativa, con generatori forniti per gestire le case di riposo dopo le interruzioni di martedì attribuiti a un incidente con un trasformatore. "L'incidente è stato accidentale e legato all'attuale ondata di caldo. Nessuno è rimasto ferito." È stato emesso un avviso di calore per la regione. La Francia ha vissuto la sua notte più calda mai registrata all'inizio di questa settimana, con una media di 21,6 gradi Celsius. Si prevede che le temperature supereranno i 40 gradi Celsius durante la giornata in tutto il paese questa settimana. Shutterstock / Serhiy Stakhnyk