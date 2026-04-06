L'ondata di giochi in arrivo in stile Mass Effect mostra cosa i giocatori hanno perso per troppo tempo

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Se c'è una cosa che penso racchiuda la sensazione di cui i giocatori hanno bisogno per immergersi in una nuova uscita, è la connessione. Le persone si connettono ai videogiochi in tanti modi diversi. Alcuni hanno bisogno di un gameplay ricco, altri di una narrazione profonda. La maggior parte apprezza una combinazione di entrambi, ma desidera anche qualcosa che risulti accessibile. Niente meccaniche troppo complesse da tavolo né mondi aperti eccessivamente grandi. Personaggi secondari che ti fanno sentire come se stessi avventurandoti con persone reali, e un protagonista di cui sei il padrone. Molte di queste cose si trovano in massa nei giochi di Mass Effect.

Attingere al nucleo RPG in stile space opera di Mass Effect sembra un'opportunità che gli sviluppatori hanno mancato da tempo. Non sono un fan di copiare direttamente altri franchise, essendo parte di una tendenza a sfruttare il successo di qualcun altro, ma ormai siamo quasi dieci anni senza un gioco di Mass Effect, con l'ultimo molto criticato al lancio. C'è spazio e spazio per tanti nuovi nomi che ci danno un equipaggio improvvisato con cui poter unirci mentre cerchiamo di salvare almeno una parte della galassia.

Star Wars Zero Company, The Expanse: Osiris Reborn, ed Exodus. IP già affermate, una nuova, e tantissime meccaniche di gioco, ambizioni e budget diversi. Eppure, c'è una cosa che li unisce tutti. Ognuno di loro è stato paragonato a Mass Effect, e hanno accettato quei paragoni. L'era dei Soulslike è finita, ed è il momento di un Mass Effect? Probabilmente no, ma se anche solo uno di questi giochi è abbastanza valido da ricordarci i nostri tempi a esplorare la Normandia, sarà un ottimo segno per il futuro degli RPG di fantascienza in generale.

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Come ho detto all'inizio, la capacità di un gioco di connettersi con il suo pubblico è il fattore chiave per avere successo nel mercato odierno. I giocatori più giovani tendono a connettersi tra loro attraverso esperienze multiplayer, ma con il passare delle lobby di CoD e delle stagioni di Fortnite, i migliori del mondo preferirebbero rilassarsi con un'esperienza che possano vivere al proprio ritmo, bilanciandola con un lavoro e una vita familiare impegnativa. È qui che un gioco che offre un'esperienza come Mass Effect può davvero brillare. Creare un legame simile con i compagni, i personaggi e il mondo come nei classici BioWare precedenti può lasciare un'impressione duratura che ti rimane impressa, e potrebbe far dire al pubblico tra dieci o quindici anni "ehi, questo gioco è come Exodus."

Non so se la tempesta perfetta di Mass Effect possa essere ricreata. Ha offerto un universo originale e vasto, con una lore profonda e un cast di personaggi secondari davvero indimenticabili. Potrebbe non sembrare troppo difficile da fare, e si spera di non esserlo, ma siamo dove siamo con lo sviluppo di videogiochi oggi, dove è del tutto possibile che i compagni IA diventeranno la norma tra un paio d'anni. Almeno, i tre giochi sopra menzionati non opteranno per questo (anche se Owlcat usa GenAI per The Expanse: Osiris Reborn ). La creazione di un mondo originale potrebbe già screditare Star Wars: Zero Company e The Expanse: Osiris Reborn come vere versioni simili a Mass Effect, ma il primo sembra sviluppare una piccola parte di un universo e di una storia più ampia, proprio come ha fatto Warhammer 40.000: Rogue Trader, mentre il secondo proviene da un universo che sì, ha molto materiale di partenza, ma può comunque essere introdotto a un vasto e nuovo pubblico. Quello che trovo attira di più le persone a paragonare un gioco a Mass Effect, piuttosto che al suo mondo originale, sono i compagni di gioco e i sistemi che li circondano.

Le connessioni, se devo ripeterlo, sono una parte fondamentale per rendere un gioco, specialmente un RPG, memorabile. Con chi è meglio creare quei legami, se non con i compagni? Baldur's Gate III lo dimostrò, proprio come aveva fatto Mass Effect prima. La missione suicida di Mass Effect 2 (che, tra l'altro, è la migliore missione di tutto il mondo dei videogiochi), non funziona senza una squadra che non vuoi davvero far morire, pur sapendo che potresti perderli tutti. Se Star Wars Zero Company, The Expanse: Osiris Reborn ed Exodus hanno qualcosa su cui concentrarsi, è questo. Il gameplay ripetitivo o una trama principale leggermente lenta possono essere dimenticati se c'è un grande personaggio al tuo fianco. Ricordo più battute di Garrus, Tali, Liara, persino Miranda, che della stessa Comandante Shepard nella serie Mass Effect, ed è proprio qui che dobbiamo vedere questi prossimi giochi avere davvero successo per poter rivendicare adeguatamente i paragoni con Mass Effect.

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Questo si estende tanto al design quanto alle personalità dei personaggi. Non potevo dire di essere entusiasta di vedere Exodus rivelare i suoi compagni, almeno tre dei quali indossavano la stessa imitazione della tuta stilloff per la loro "armatura" e avevano sguardi piuttosto vuoti. Posso occuparmi almeno di un Jacob o di un James, ma per favore non fare un intero elenco di loro. Per fortuna, c'è un polpo amichevole che ti aiuterà in combattimento, quindi almeno c'è già un barlume di salsa da trovare. Potrebbe farmi sembrare uno degli anti-woke, ogni donna deve sembrare una protagonista di Stellar Blade online, ma direi anche che non c'è nulla di male a rendere i compagni fisicamente attraenti, dato che lo saranno anche a livello di personalità. Basta non puntare a un look Concord, e andrà tutto bene. Owlcat lo capisce, a quanto pare, come Larian ha fatto con Baldur's Gate III. Rendi tutti ugualmente attraenti, e sei a posto. Tranne che per il Polpo, sto bene senza poter fare un romance con il Polpo, grazie Archetype.

Non mi soffermerò a lungo sul design dei compagni, ma quando le persone cercano la connessione e l'evasione che questi personaggi possono offrire, aiuta a volte che possano approfondire il personaggio attraverso cose come il romanticismo. Avowed, per esempio, non ha colpito il bersaglio con tutti che sono solo amici e non ci sono mai opzioni per qualcosa di più. Non è necessario, ovviamente, ma alla gente piace essere strana con gli alieni. Anche Mass Effect è un esempio lampante. Star Wars Zero Company probabilmente non avrà legami del genere, ma con il suo sistema di morte permanente, sono molto più entusiasta di affezionarmi ai miei compagni di squadra finti e poi piangerli per settimane dopo una missione andata male.

Owlcat Games/PC Gamer

Dove i Soulslike cercavano di infilarsi in un genere già occupato da uno sviluppatore che pubblicava regolarmente classici di sempre, i film alla Mass Effect arrivano proprio in un momento in cui abbiamo disperatamente bisogno di una avventura spaziale. Guardians of the Galaxy si è avvicinato abbastanza, così come Baldur's Gate III, a ricreare mondi e personaggi altrettanto coinvolgenti, ma per un motivo o per un altro non hanno soddisfatto esattamente quel desiderio di Mass Effect. Speriamo che almeno uno di questi giochi possa, anche solo per dimostrare che sì, editori, amiamo gli RPG che ci permettono di costruire legami con personaggi tridimensionali e interessanti.