L'ondata di violenza in Messico provoca la cancellazione delle partite di calcio e preoccupazione prima della Coppa del Mondo

L'ondata di violenze e disordini in Messico dopo l'uccisione del trafficante di droga "El Mencho", uno dei fuggitivi più ricercati al mondo, a Tapalpa, Jalisco, ha interrotto la celebrazione di diverse partite di calcio.

Con posti di blocco, veicoli bruciati e scontri a fuoco in molte grandi città del Messico, alcune partite sono state sospese in diverse leghe calcistiche di divisione, inclusa una partita di Liga MX tra Querétaro e FC Juarez. "Vi ricordiamo che la partita programmata per oggi è stata sospesa e sarà riprogrammata. Per questo motivo, vi chiediamo gentilmente di non venire allo stadio", ha detto Querétaro.

"El Mencho" era il leader della Nuova Generazione di Jalisco. La capitale dello stato di Jalisco, Guadalajara, sarà una delle città ospitanti della Coppa del Mondo 2026, inclusa una partita tra Uruguay e Spagna il 26 giugno. Secondo The Athletic, il governatore di Jalisco Pablo Lemus non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla FIFA "che dovrebbe riguardarci" e sono concentrati sul controllo della situazione.