London Games Fest 2026: Il Regno Unito ha finalmente un degno sostituto di EXX?

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Può sembrare strano dirlo, ma l'industria dei videogiochi nel Regno Unito ha avuto un enorme vuoto negli ultimi anni. Da quando EGX e i suoi piccoli eventi Rezzed incentrati sull'indie sono crollati o dimenticati a causa della fusione con MCM Comic Con, il Regno Unito non ha mai avuto un evento annuale chiave in cui l'industria videoludica e la comunità possano unirsi per celebrare il mezzo creativo che condividono la loro passione. Fortunatamente, mentre il settore dei videogiochi britannico continua a fiorire, abbiamo visto un'enfasi e una concentrazione sempre maggiori nel colmare questo vuoto nel mercato, con l'ultima edizione che è il London Games Fest.

Questo è un evento della durata di una settimana in cui sviluppatori e studi, per lo più provenienti dal Regno Unito, si riversano nella capitale per condividere idee e presentare i loro prossimi lavori, tutto prima che la settimana si concluda con i prestigiosissimi BAFTA Games Awards. Quella che era iniziata come un'idea ambiziosa con il sostegno del sindaco di Londra si è evoluta forse nel miglior evento di videogiochi che il Regno Unito abbia da offrire.

Nel corso della settimana, i partecipanti hanno la possibilità di assistere a ogni tipo di conferenza e panel da parte di leader del settore, tutto prima dell'arrivo di giovedì e venerdì di New Game Plus, una convention di miniature che mette in luce AA e indie. Francamente, è come se Rezzed fosse, beh... rinascuto. Per il bene del 2026, l'azione si è svolta all'Exhibition White City, una splendida sala con spazio per circa 120 espositori, grandi e piccoli, per mostrare i loro progetti appassionati. Dagli studi scozzesi 4J, che stanno realizzando l'attesissimo sfidante di Minecraft Reforj, al Friday Sundae di Bristol, attualmente al lavoro e sperano di realizzare il carismatico There Are No Ghosts At The Grand entro la fine del 2026. Anche Devolver Digital era presente per mostrare Dark Scrolls e Heave Ho 2, supportata dalle apparizioni di persona di Volvy e The Lamb di Cult of the Lamb.

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L'evento New Game Plus è stato come una ventata d'aria fresca, un ritorno alle forme nelle convention di videogiochi britanniche che negli ultimi anni erano state messe da parte del più orientato al consumo e alla cultura pop MCM Comic Con. Con migliaia di partecipanti e il sostegno di una così ampia gamma di sviluppatori ed editori, sembra davvero che ci sia una sola strada per l'evento; E questo è verso l'alto.

Poi arrivò la serata più importante tra i giochi britannici il giorno seguente. I BAFTA Games Awards hanno trasformato la South Bank di Londra in un vero e proprio chi è chi del settore globale dei videogiochi, con Sandfall Interactive presente per celebrare Clair Obscur: Expedition 33, AdHoc presentare per mettere in luce Dispatch, Hazelight per sostenere Split Fiction, e così via. Dagli sviluppatori di talento agli interpreti carismatici, fino ai dirigenti composti, lo show ha riunito tutti per uno show che ha sorpreso, trasmesso emozioni e, soprattutto, celebrato i migliori e più brillanti del mondo del gaming.

Non c'è mai stato dubbio sulle intenzioni dei BAFTA Games Awards, che ha offerto uno show composto, ben strutturato ed equilibrato che ha dato a ciascuno il merito senza risultare appesantito da troppe rivelazioni e annunci. Questo non significa che non ci siano state qualche piacere lungo il percorso, con performance straordinarie di musicisti e cantanti di talento e persino la rivelazione globale della canzone che dà il titolo agli 007 First Light eseguita da Lana Del Ray. L'equilibrio è stato eccezionale, con lo show che ha offerto una marea di premi e momenti speciali, il tutto in circa due ore di durata.

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Gli ultimi anni sono stati un po' disomogenei per il settore dei giochi nel Regno Unito, ma se la settimana del London Games Fest è un indizio, le cose stanno sicuramente iniziando a sembrare più promettenti. Per quanto riguarda come la serie continuerà a crescere, fiorire ed evolversi resta da vedere, ma la piattaforma e le basi poste sono ammirevoli ed entusiasmanti. C'è spazio con questo formato affinché il London Games Fest diventi infine il luogo del paese dove l'industria venga celebrata annualmente, e collegando i punti e collegando eventi familiari ma unici in questo insieme coeso, rende la capitale un luogo incredibilmente entusiasmante quando arriva metà aprile.

Ma riuscirà a continuare ad espandersi, il formato e la scala funzioneranno se i grandi nomi e i giocatori inizieranno a conquistare il New Game Plus, più indie e su scala più piccola? È tutto difficile da determinare, ma così com'è, avere una collezione personale e affascinante di eventi distribuiti per tutta la città prima che tutti si riuniscano per quella che spesso è l'ultima grande cerimonia di premiazione della stagione è un modo meraviglioso per celebrare tutto ciò che riguarda i videogiochi nel Regno Unito e, francamente, non vedo l'ora che l'azione torni nel 2027.