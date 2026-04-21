London Games Fest 2026: Il Regno Unito ha finalmente un degno sostituto di EXX?
Dopo aver trascorso qualche giorno nella capitale e aver visto New Game Plus e i BAFTA Games Awards, siamo piuttosto colpiti da come il London Games Fest si sia evoluto e fiorito.
Può sembrare strano dirlo, ma l'industria dei videogiochi nel Regno Unito ha avuto un enorme vuoto negli ultimi anni. Da quando EGX e i suoi piccoli eventi Rezzed incentrati sull'indie sono crollati o dimenticati a causa della fusione con MCM Comic Con, il Regno Unito non ha mai avuto un evento annuale chiave in cui l'industria videoludica e la comunità possano unirsi per celebrare il mezzo creativo che condividono la loro passione. Fortunatamente, mentre il settore dei videogiochi britannico continua a fiorire, abbiamo visto un'enfasi e una concentrazione sempre maggiori nel colmare questo vuoto nel mercato, con l'ultima edizione che è il London Games Fest.
Questo è un evento della durata di una settimana in cui sviluppatori e studi, per lo più provenienti dal Regno Unito, si riversano nella capitale per condividere idee e presentare i loro prossimi lavori, tutto prima che la settimana si concluda con i prestigiosissimi BAFTA Games Awards. Quella che era iniziata come un'idea ambiziosa con il sostegno del sindaco di Londra si è evoluta forse nel miglior evento di videogiochi che il Regno Unito abbia da offrire.
Nel corso della settimana, i partecipanti hanno la possibilità di assistere a ogni tipo di conferenza e panel da parte di leader del settore, tutto prima dell'arrivo di giovedì e venerdì di New Game Plus, una convention di miniature che mette in luce AA e indie. Francamente, è come se Rezzed fosse, beh... rinascuto. Per il bene del 2026, l'azione si è svolta all'Exhibition White City, una splendida sala con spazio per circa 120 espositori, grandi e piccoli, per mostrare i loro progetti appassionati. Dagli studi scozzesi 4J, che stanno realizzando l'attesissimo sfidante di Minecraft Reforj, al Friday Sundae di Bristol, attualmente al lavoro e sperano di realizzare il carismatico There Are No Ghosts At The Grand entro la fine del 2026. Anche Devolver Digital era presente per mostrare Dark Scrolls e Heave Ho 2, supportata dalle apparizioni di persona di Volvy e The Lamb di Cult of the Lamb.
L'evento New Game Plus è stato come una ventata d'aria fresca, un ritorno alle forme nelle convention di videogiochi britanniche che negli ultimi anni erano state messe da parte del più orientato al consumo e alla cultura pop MCM Comic Con. Con migliaia di partecipanti e il sostegno di una così ampia gamma di sviluppatori ed editori, sembra davvero che ci sia una sola strada per l'evento; E questo è verso l'alto.
Poi arrivò la serata più importante tra i giochi britannici il giorno seguente. I BAFTA Games Awards hanno trasformato la South Bank di Londra in un vero e proprio chi è chi del settore globale dei videogiochi, con Sandfall Interactive presente per celebrare Clair Obscur: Expedition 33, AdHoc presentare per mettere in luce Dispatch, Hazelight per sostenere Split Fiction, e così via. Dagli sviluppatori di talento agli interpreti carismatici, fino ai dirigenti composti, lo show ha riunito tutti per uno show che ha sorpreso, trasmesso emozioni e, soprattutto, celebrato i migliori e più brillanti del mondo del gaming.
Non c'è mai stato dubbio sulle intenzioni dei BAFTA Games Awards, che ha offerto uno show composto, ben strutturato ed equilibrato che ha dato a ciascuno il merito senza risultare appesantito da troppe rivelazioni e annunci. Questo non significa che non ci siano state qualche piacere lungo il percorso, con performance straordinarie di musicisti e cantanti di talento e persino la rivelazione globale della canzone che dà il titolo agli 007 First Light eseguita da Lana Del Ray. L'equilibrio è stato eccezionale, con lo show che ha offerto una marea di premi e momenti speciali, il tutto in circa due ore di durata.
Gli ultimi anni sono stati un po' disomogenei per il settore dei giochi nel Regno Unito, ma se la settimana del London Games Fest è un indizio, le cose stanno sicuramente iniziando a sembrare più promettenti. Per quanto riguarda come la serie continuerà a crescere, fiorire ed evolversi resta da vedere, ma la piattaforma e le basi poste sono ammirevoli ed entusiasmanti. C'è spazio con questo formato affinché il London Games Fest diventi infine il luogo del paese dove l'industria venga celebrata annualmente, e collegando i punti e collegando eventi familiari ma unici in questo insieme coeso, rende la capitale un luogo incredibilmente entusiasmante quando arriva metà aprile.
Ma riuscirà a continuare ad espandersi, il formato e la scala funzioneranno se i grandi nomi e i giocatori inizieranno a conquistare il New Game Plus, più indie e su scala più piccola? È tutto difficile da determinare, ma così com'è, avere una collezione personale e affascinante di eventi distribuiti per tutta la città prima che tutti si riuniscano per quella che spesso è l'ultima grande cerimonia di premiazione della stagione è un modo meraviglioso per celebrare tutto ciò che riguarda i videogiochi nel Regno Unito e, francamente, non vedo l'ora che l'azione torni nel 2027.