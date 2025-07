Lonely Mountains: Snow Riders ha raggiunto 1 milione di giocatori

HQ

Lo sviluppatore Megagon continua a fornire un successo dopo l'altro attraverso il suo franchise Lonely Mountains. Il team indie ha rivelato che, dopo il suo recente arrivo, Lonely Mountains: Snow Riders ha superato il traguardo del milione di giocatori, dimostrando che i fan continuano a volere abili sfide in discesa.

Certo, dal momento che il titolo è stato incluso in Game Pass al momento del lancio, per esempio, questa cifra di un milione non si traduce direttamente in copie vendute, ma è comunque un indicatore solido che la serie è un successo tra i fan.

Altrimenti, per celebrare questo traguardo, Megagon ha rilasciato un nuovo aggiornamento per i giocatori su Xbox e PC, che aggiunge un nuovo Trick Mode con oltre 100 sfide da superare e un Free Ride Mode per le persone per rilassarsi più facilmente mentre sfrecciano nella neve.