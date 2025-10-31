Lonely Mountains: Snow Riders ottiene un lancio a sorpresa del DLC a tema scozzese

HQ

Di recente, è stato confermato che il seguito indie dello sviluppatore Megagon Industries ', Lonely Mountains: Snow Riders, ha raggiunto un milione di giocatori su PC e Xbox Series X/S, le due piattaforme su cui il gioco è stato lanciato. Ora, dopo essersi crogiolato in questo successo, lo sviluppatore ha due informazioni extra da condividere.

Per cominciare, è stato lanciato a sorpresa un DLC, noto come Highlands e che porta i giocatori nella splendida natura selvaggia scozzese per affrontare nuove sfide su una nuova montagna per ottenere ricompense aggiuntive. Offre un supporto completo per il multiplayer e la classifica ed è possibile accaparrarsi questo DLC oggi su PC e Xbox per 7,49 €. Dai un'occhiata al trailer del DLC qui sotto.

In caso contrario, è stato confermato che Lonely Mountains: Snow Riders arriverà anche su PS5. Non sappiamo quando, solo che la "data di uscita seguirà presto".

Se non hai ancora giocato a Snow Riders, assicurati di leggere la nostra recensione per capire perché questo successo indie merita il tuo tempo.