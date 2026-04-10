L'ONU avverte il Libano che sta precipitando in una crisi alimentare a causa delle conseguenze della guerra in Iran

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Il Programma Alimentare Mondiale ha avvertito che il Libano sta affrontando una crescente crisi di sicurezza alimentare, poiché la guerra che coinvolge l'Iran continua a disturbare le catene di approvvigionamento e a far salire i prezzi.

Nonostante un fragile cessate il fuoco che ha fermato gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran, i combattimenti legati a Hezbollah in Libano sono continuati, destabilizzando ulteriormente il paese.

Secondo il WFP, il cibo sta diventando sempre più inaccessibile, con i prezzi delle verdure in aumento di oltre il 20% e il pane del 17% dall'inizio di marzo. Allo stesso tempo, i redditi sono stati interrotti e la domanda è aumentata a causa dello sfollamento delle famiglie.

La situazione è particolarmente grave nel sud del Libano, dove oltre l'80% dei mercati non funziona più. In queste aree, i trader riferiscono di avere meno di una settimana di scorte alimentari essenziali rimaste.

La consegna degli aiuti sta diventando anche più difficile a causa dei danni alle infrastrutture e dell'insicurezza continua, anche se convogli limitati sono riusciti a raggiungere alcune delle zone più colpite.

Il PMA stima che circa 900.000 persone in tutto il Libano stiano ora affrontando insicurezza alimentare, una cifra che si prevede aumenterà man mano che la crisi si approfondisce.