L'ONU definisce il commercio degli schiavi "il crimine più grave contro l'umanità" in un voto storico

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Le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione storica che descrive formalmente il commercio transatlantico degli schiavi come il "crimine più grave contro l'umanità", segnando un passo politico significativo nel riconoscerne l'impatto storico. La misura, sostenuta dall'Unione Africana e dalla Comunità caraibica, chiede anche riparazioni come modo concreto per affrontare secoli di ingiustizie.

L'iniziativa è stata guidata da John Dramani Mahama, che ha presentato il voto come un obbligo morale per onorare milioni di vittime. Un totale di 123 paesi sostennero la risoluzione, mentre nazioni tra cui Stati Uniti e Israele votarono contro e diversi paesi europei si astennero.

Il sistema transatlantico ha sfollato con la forza più di 15 milioni di africani in quattro secoli, plasmando le strutture economiche e sociali globali che continuano a influenzare la disuguaglianza e lo sviluppo ancora oggi.