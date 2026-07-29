L'ONU ha avvertito di un aumento del traffico di esseri umani per lavoro forzato nei centri truffatori in tutta l'Asia

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Senza dubbio avrai sentito parlare (e potresti persino essere stato vittima o bersaglio di un tentativo) di un centro truffa telefonico o online con sede in Asia, in particolare in paesi come India, Pakistan o Bangladesh, dove sono concentrate le reti criminali dedicate a questo tipo di crimine informatico - progettate per truffare e rubare alle persone occidentali. Non solo sembra che queste organizzazioni stiano crescendo, ma un rapporto ONU avverte anche che stanno assumendo lavoratori contro la loro volontà, sottoponendoli a lavoro schiavo e persino a rapimenti e abusi sessuali, espandendo al contempo le loro attività in nuovi territori.

Queste informazioni provengono da un nuovo rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per le Migrazioni (tramite Reuters), che indica che sono sorti enormi centri antifrode, impiegando fino a 300.000 lavoratori in Myanmar, Cambogia e Laos, e che una parte significativa di queste persone è stata costretta a lavorare lì contro la propria volontà, attraverso minacce e violenze, soffrendo anche di problemi psicologici derivanti da un isolamento prolungato e dagli abusi sessuali commessi durante la detenzione.

Sebbene gli sforzi di paesi come la Thailandia stiano contribuendo a smantellare alcune di queste reti di tratta di esseri umani e sfruttamento del lavoro, c'è ancora molto lavoro da fare a livello globale. Secondo l'IOM, le vittime della tratta da parte di queste organizzazioni criminali provengono da più di 80 paesi.

"L'OIM chiede un sostegno continuo alle vittime della tratta di esseri umani attraverso protezione, ritorno sicuro e reintegrazione, intensificando gli sforzi per aumentare la consapevolezza pubblica sulle tattiche dei trafficanti, affinché le persone possano riconoscere i rischi e sapere dove cercare aiuto."