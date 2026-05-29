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Israele e Russia sono stati inseriti nella lista nera delle Nazioni Unite per violenza sessuale in conflitto, secondo un rapporto visto dall'AFP e da DW e YLE. Il rapporto sarà ora inviato ai membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Secondo il rapporto, l'ONU ha documentato violenze sessuali nella guerra in Ucraina e nei territori palestinesi occupati da Israele. I prigionieri hanno denunciato violenze sessuali commesse dalle forze israeliane e russe.

Secondo il rapporto, la violenza sessuale contro i detenuti palestinesi è stata documentata in Israele e nei territori palestinesi lo scorso anno. Secondo l'ONU, i responsabili sono rappresentanti delle forze armate israeliane, delle forze di sicurezza e del sistema carcerario. I risultati non sono esaustivi, poiché ai rappresentanti ONU è stato negato l'accesso ai centri di detenzione israeliani.

Per la Russia, il rapporto evidenzia la violenza sessuale nei territori ucraini occupati dalla Russia e anche dalla parte russa. Secondo l'ONU, la violenza è perpetrata dalle forze armate e dal sistema carcerario. La violenza ha preso di mira in particolare i prigionieri di guerra.

Secondo la Missione ONU per il Monitoraggio dei Diritti Umani in Ucraina, sono stati documentati più di 300 casi di violenza sessuale durante la guerra. La stragrande maggioranza dei casi ha preso di mira uomini.