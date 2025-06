L'ONU sollecita un'indagine dopo l'incidente mortale di Gaza vicino al centro umanitario Secondo quanto riferito, decine di civili palestinesi sono stati uccisi vicino a un sito di distribuzione di cibo, mentre il caos continua ad affliggere gli sforzi umanitari nel sud di Gaza.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Il terzo giorno consecutivo di violenze nei pressi di un centro di aiuti alimentari di Gaza ha suscitato aspre critiche da parte delle Nazioni Unite, che chiedono un'indagine rapida e indipendente. Almeno 27 palestinesi uccisi e decine feriti. Le forze israeliane affermano di aver risposto a una minaccia percepita quando alcuni individui si sono avvicinati alla loro posizione fuori da un percorso designato. Nel frattempo, le agenzie umanitarie continuano a esprimere preoccupazione per il deterioramento delle condizioni, con ospedali di fortuna sopraffatti e fame in aumento. I palestinesi sfollati riempiono litri di acqua potabile a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. I palestinesi di Gaza soffrono di una crisi idrica a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, il 28 maggio 2025 // Shutterstock