L'Open Beta di Battlefield 6 è ancora una volta a calci in culo su Steam

HQ

Abbiamo tenuto d'occhio molto da vicino le prestazioni del Battlefield 6 Open Beta, per il semplice motivo che è stato significativamente più popolare di quanto chiunque di noi avrebbe potuto immaginare.

Guardando i picchi di giocatori simultanei di tutti i tempi su Steam, tramite SteamDB, la beta è riuscita a salire fino al 18° posto nella classifica di tutti i tempi lo scorso fine settimana, quando ha raggiunto un picco di 521.079 giocatori. Questo fine settimana, che offre la seconda e leggermente più grande open beta delle due, potrebbe essere il momento per questo record di essere battuto di nuovo?

Sembra certamente probabile, e lo diciamo perché dopo il ritorno della beta ieri (il giovedì di tutti i giorni), è riuscito a raggiungere un picco di giocatori simultanei su Steam di 408.754. Dire che potrebbe aggiungere altri 100.000 a quel totale di venerdì, sabato o domenica sembra incredibilmente probabile.

Per quanto riguarda ciò che questo potrebbe significare per la beta nelle classifiche di tutti i tempi Steam, si sta spingendo nel territorio dei grandi ora, il che significa che dovrà superare il suo picco di altri 100.000 per battere Apex Legends al 16° posto con il suo picco di 624.473 giocatori simultanei. Dopo di che al 14° posto c'è Goose Goose Duck a 702.845, e poi arrivano ulteriori salti massicci mentre ci avviciniamo alla top 10 dove l'obiettivo sarà di circa 900.000 giocatori simultanei.

Fino a che punto pensi che possa arrivare questa beta (di nuovo, non un lancio completo ma solo una beta)?