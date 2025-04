L'open beta di Splitgate 2 arriva il 22 maggio

HQ

Dopo un test open alpha all'inizio dell'anno, Splitgate 2 sta ora guardando alla sua open beta, che conterrà molti più contenuti e consentirà ai giocatori di vedere cosa ha in serbo 1047 Games per il ritorno dello sparatutto a portale.

L'open beta di Splitgate 2 arriverà il 22 maggio e darà ai giocatori l'accesso a 25+ nuove armi, 10 modalità di gioco e mappe apparentemente infinite. Ora, nella breve clip qui sotto, all'inizio menziona 15 mappe, ma poi mostra un editor di mappe in stile Forge che i giocatori possono utilizzare.

Quindi, questo probabilmente significa che avremo 15 mappe ufficiali e spetterà ai giocatori crearne di proprie per completare le infinite possibilità. Sentiremo di più sul creatore della mappa più avanti, ma per ora segna i tuoi calendari per la fine di maggio per vedere se Splitgate 2 può riaccendere l'hype creato dal primo gioco.