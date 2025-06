L'"Operazione Narnia" di Israele: un'operazione ispirata a Narnia che ha eliminato l'élite nucleare iraniana L'"Operazione Narnia" di Israele ha eliminato nove dei migliori scienziati nucleari iraniani in una sola notte, paralizzando di fatto le ambizioni nucleari dell'Iran.

HQ Nelle prime ore del 13 giugno 2025, il Mossad israeliano ha lanciato un'operazione segreta che ha portato all'assassinio simultaneo di nove dei più importanti scienziati nucleari iraniani. E ora sappiamo che questa operazione aveva il nome in codice "Operazione Narnia". L'operazione, condotta con una precisione senza pari, ha preso di mira gli scienziati nelle loro case, cogliendoli alla sprovvista e impedendo ogni possibilità di ritorsione. Il decimo scienziato, che era stato assente, fu neutralizzato poco dopo. Questo attacco senza precedenti è stato salutato come un colpo significativo al programma nucleare iraniano, smantellando di fatto la sua leadership e facendo arretrare le sue ambizioni di anni. L'operazione è stata il culmine di anni di meticolosa pianificazione e raccolta di informazioni. I funzionari israeliani avevano identificato questi scienziati come risorse insostituibili nella catena di sviluppo nucleare dell'Iran. A differenza delle precedenti uccisioni mirate, che spesso si sono verificate durante gli spostamenti, questa operazione ha segnato un nuovo livello di precisione e portata operativa da parte di Israele. L'offensiva più ampia, che includeva attacchi degli Stati Uniti all'infrastruttura dei missili balistici iraniani e ai tre principali siti nucleari iraniani (Fordow, Natanz e Isfahan) è stata condotta con l'obiettivo di neutralizzare le capacità nucleari dell'Iran. L'operazione non solo ha interrotto il programma nucleare iraniano, ma ha anche inviato un chiaro messaggio sulle capacità e la volontà di Israele di intraprendere un'azione decisiva. E ora sappiamo che questo aveva il nome in codice "Operazione Narnia". Cosa ne pensi del nome?

Nota: "Nozze Rosse" e "Operazione Narnia" sono operazioni distinte condotte da Israele contro l'Iran, ognuna con i propri obiettivi e metodi.



Le "Nozze Rosse" sono state la fase iniziale della più ampia campagna militare di Israele contro l'Iran, lanciata il 13 giugno 2025. Questa operazione ha preso di mira i massimi leader militari iraniani, provocando l'assassinio simultaneo di diversi ufficiali di alto rango, tra cui i comandanti del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) e dell'esercito iraniano. Il nome dell'operazione, "Nozze Rosse", è stato ispirato da Game of Thrones.



L'"Operazione Narnia", una sotto-operazione all'interno di una campagna più ampia, si è concentrata specificamente sugli scienziati nucleari iraniani. Lo stesso giorno, nove dei dieci scienziati nucleari iraniani sono stati uccisi contemporaneamente nelle loro case, con il decimo scienziato eliminato poco dopo. Questa operazione è stata chiamata "Narnia" per riflettere la sua natura apparentemente improbabile, simile a un racconto fantastico. L'uso di un'arma speciale, non rivelata, ha permesso attacchi precisi e coordinati.

Benjamin Netanyahu // Shutterstock