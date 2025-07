L'opposizione thailandese ritarda il voto di sfiducia a causa dell'incertezza politica

HQ

Le ultime notizie sulla Thailandia . L'opposizione thailandese ha accettato giovedì di rinviare una mozione di sfiducia contro il primo ministro sospeso, in attesa di una sentenza della Corte costituzionale, dopo che la Corte costituzionale thailandese ha sospeso Paetongtarn (qui).

"Dobbiamo aspettare che si faccia chiarezza sul caso all'esame della Corte costituzionale che coinvolge Paetongtarn prima di decidere quando presentare una mozione di sfiducia", ha detto il leader dell'opposizione Natthaphong Ruengpanyawut.

"Confermo che tutti i leader dei partiti di opposizione hanno discusso e concordato che non lasceremo che la politica raggiunga un vicolo cieco", ha aggiunto. Nonostante le crescenti tensioni e le proteste in corso, i leader dell'opposizione sottolineano la collaborazione per evitare un'impasse politica.