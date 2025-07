L'ora buia di Persona 3 Reload inizia su Nintendo Switch 2 il 23 ottobre Il titolo più venduto di Atlus dello scorso anno non tarderà ad entrare a far parte del nuovo catalogo di console Nintendo per molto tempo.

Se qualche giorno fa ci aveste chiesto quale gioco di Atlus avremmo rilasciato per primo per Nintendo Switch 2, saremmo rimasti indecisi tra Metaphor: ReFantazio e Persona 3 Reload. E mentre il recente lavoro di Studio Zero e la nuova IP sono stati un chiaro contendente al GOTY e uno dei migliori del suo anno, Persona 3 Reload è una scommessa sicura. La serie JRPG mescolata con la visual novel rimane il fiore all'occhiello dello studio e il portabandiera di Sega, quindi ha senso che Persona 3 Reload arrivi ora su Nintendo Switch 2. Questa versione aggiornata di quello che è considerato il primo Persona "moderno" sarà rilasciato sulla console Nintendo il 23 ottobre e sembra spettacolare quanto le sue altre edizioni per console. Dai un'occhiata tu stesso nel trailer qui sotto.