L'ordine buddhista sudcoreano presenta un monaco robot per attrarre i giovani

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Le vecchie tradizioni lottano per sopravvivere nel nostro mondo connesso e iper-globalizzato. La Corea del Sud non fa eccezione, e sempre meno giovani visitano i templi buddisti del paese. Ma solo perché il buddismo è antico non significa che non possa essere modernizzato, e ora il Korea Times riporta che un nuovo monaco è pronto ad attrarre i giovani.

È l'Ordine Jogye a cui si è unito Gabi, e ciò che rende unico questo monaco è che non è un essere umano, ma un robot. Come da consuetudine, Gabi ha anche fatto voti, come quello di dedicarsi al Buddha e agli insegnamenti sacri e di non fare del male a nessuno (né agli umani, né agli animali, né ai robot). Seong Won dell'Ordine Jogye commenta la scelta del nome:

"Abbiamo cercato di dare un nome che non fosse troppo difficile da pronunciare e antiquato, e un nome che rappresentasse la diffusione della misericordia del Buddha in tutto il mondo."