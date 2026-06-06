Lords of the Fallen 2 debutterà ufficialmente su PC e console questo autunno
L'ultimo trailer del gioco mette in luce la location di Ysien, un nuovo bioma in parte ispirato alla mitologia asiatica.
Come parte delle attività del Summer Game Fest, lo sviluppatore CI Games era presente per condividere un aggiornamento per il prossimo sequel action-RPG, Lords of the Fallen 2. In linea con un nuovo trailer che mostrava una nuova regione da includere nel progetto più ampio, un'area chiamata Ysiguen e considerata un bioma in parte ispirato alla mitologia asiatica, l'ultimo aggiornamento del progetto ha anche confermato la finestra di uscita del gioco.
Previsto per il debutto su PC, PS5 e Xbox Series X/S, Lords of the Fallen 2 uscirà in autunno. Non abbiamo ancora una data di uscita esatta confermata, ma è in arrivo e si aggiungerà a una stagione già assurdamente affollata. Si unirà alle file del settembre molto intenso, prenderà di mira l'altrettanto affollato ottobre, o tenterà di affrontare quello che tutti gli altri sembrano temere e lancierà a novembre insieme a Grand Theft Auto VI? Non è chiaro, ma senza dubbio CI Games condividerà un aggiornamento prima o poi, così i fan sapranno qual è la loro posizione con il gioco.
Altrimenti, puoi vedere il nuovo trailer di Lords of the Fallen 2 qui sotto, che mette anche in evidenza la nuova classe di armi basata sulla katana, il roster ampliato di alleati NPC e alcuni dei nuovi Signori delle Tenebre che renderanno la vita del giocatore ancora più impegnativa.