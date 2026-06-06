Lords of the Fallen 2 debutterà ufficialmente su PC e console questo autunno

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Come parte delle attività del Summer Game Fest, lo sviluppatore CI Games era presente per condividere un aggiornamento per il prossimo sequel action-RPG, Lords of the Fallen 2. In linea con un nuovo trailer che mostrava una nuova regione da includere nel progetto più ampio, un'area chiamata Ysiguen e considerata un bioma in parte ispirato alla mitologia asiatica, l'ultimo aggiornamento del progetto ha anche confermato la finestra di uscita del gioco.

Previsto per il debutto su PC, PS5 e Xbox Series X/S, Lords of the Fallen 2 uscirà in autunno. Non abbiamo ancora una data di uscita esatta confermata, ma è in arrivo e si aggiungerà a una stagione già assurdamente affollata. Si unirà alle file del settembre molto intenso, prenderà di mira l'altrettanto affollato ottobre, o tenterà di affrontare quello che tutti gli altri sembrano temere e lancierà a novembre insieme a Grand Theft Auto VI? Non è chiaro, ma senza dubbio CI Games condividerà un aggiornamento prima o poi, così i fan sapranno qual è la loro posizione con il gioco.

Altrimenti, puoi vedere il nuovo trailer di Lords of the Fallen 2 qui sotto, che mette anche in evidenza la nuova classe di armi basata sulla katana, il roster ampliato di alleati NPC e alcuni dei nuovi Signori delle Tenebre che renderanno la vita del giocatore ancora più impegnativa.