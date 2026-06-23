Lords of the Fallen 2 è stato posticipato al 2027

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Settembre e ottobre sono stati solitamente pieni di giochi straordinari per anni, ma negli ultimi mesi è stato chiaro che questo settembre sarebbe stato assolutamente ridicolo. Molti hanno condiviso le loro paure che questo possa portare a ulteriori licenziamenti e chiusure di studi perché la maggior parte delle persone non può o non può permettersi di acquistare più giochi in poco tempo. Anche sviluppatori ed editori ne hanno ovviamente paura, quindi era comprensibile quando One More Level ha posticipato Valor Mortis a ottobre, subito dopo aver rivelato il lancio previsto per settembre. Ora è il momento che un altro studio faccia un cambiamento ancora più grande.

CI Games e Hexworks hanno annunciato che Lords of the Fallen 2 è stato posticipato da questo autunno al primo trimestre del 2027. Seguono le orme di One More Level ammettendo che questo non è solo perché il gioco sarà ancora migliore dopo un po' di rifinitura in più, ma anche perché significa che Lords of the Fallen 2 si allontana da Grand Theft Auto VI, Wolverine della Marvel, Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword e dagli altri giochi molto promettenti che saranno ancora lanciati negli ultimi quattro mesi del 2026.