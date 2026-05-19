Lords of the Fallen 2 non sarà un'esclusiva dell'Epic Games Store su PC al lancio

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CI Games ha terminato il suo accordo editoriale con Epic Games, che avrebbe reso Lords of the Fallen 2 un'esclusiva Epic Games Store su PC. Questo accordo è stato stipulato circa due anni fa, quando si riteneva che EGS avrebbe avuto i diritti di distribuzione della versione PC per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Tuttavia, in un nuovo annuncio di CI Games, lo sviluppatore rivela di aver terminato questo accordo, permettendo la pubblicazione di Lords of the Fallen 2 su altre piattaforme PC al lancio. Questo significa che, ad esempio, il gioco difficilmente mancherà dallo Steam Store. In passato, le esclusive dell'Epic Games Store sono state un po' penalizzate in termini di vendite, poiché spesso i giocatori PC sono disposti ad aspettare che un gioco arrivi sulla loro piattaforma preferita per giocarci. Chiamalo sostenere un monopolio, ma è semplicemente il modo di essere i giocatori PC.

Lords of the Fallen 2 non ha ancora una data di uscita (anche se, se ricordate, il mese scorso un artista ha lasciato intendere che probabilmente il gioco usciva ad agosto), ma quando ne avremo uno con un nuovo trailer, probabilmente in arrivo al Summer Game Fest di quest'anno, potremo sapere con certezza se arriverà su Steam e altre piattaforme, anche.