Lords of the Fallen 2 è stato ufficialmente rivelato

Lords of the Fallen è stato un successo a sorpresa per lo studio CI Games dopo un ciclo di sviluppo travagliato, ma il successo ha spianato la strada a un sequel, che non è troppo lontano.

Durante l'Opening Night Live 2025 Keighley e compagnia hanno rivelato il primo trailer in CG di Lords of the Fallen 2, che si svolge più di 100 anni dopo il primo gioco e mostra una brutale resa dei conti con gli dei malvagi del mondo.

Il gioco verrà lanciato su PS5, Xbox Series e su PC come esclusiva dell'Epic Games Store nel 2026. Puoi vedere il primo trailer qui sotto.