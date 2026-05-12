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Da quando è stato lanciato alla fine del 2023, il titolo d'azione di Hexworks Lords of the Fallen si è rivelato un grande successo tra i giocatori di tutto il mondo. In effetti, si è rivelato particolarmente popolare ultimamente, mentre ci avviciniamo sempre di più al lancio del sequel, Lords of the Fallen 2, intorno al 2026.

Tenendo conto di ciò, lo sviluppatore ha rivolto sui social media per rivelare che Lords of the Fallen ha ora superato gli otto milioni di giocatori totali, che per riferimento sono circa 2,5 milioni in più rispetto a luglio 2025.

Al momento, Lords of the Fallen 2 non ha una data di uscita confermata oltre agosto 2026. Ma sappiamo che offrirà modelli di personaggi più audaci.