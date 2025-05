Lords of the Fallen Studio: lo sviluppo di giochi per un pubblico moderno porta al fallimento

HQ

Inseguire il cosiddetto pubblico moderno è pura follia e un comportamento che minaccia l'industria in generale. Questo è quanto afferma Marek Tyminski, CEO di CI Games, che di recente ha criticato chi segue questa strategia. Sostiene che equivale a darsi la zappa sui piedi e aggiunge che ci sono dati chiari a sostegno della sua tesi.

Per questo motivo, lo studio dietro Lords of the Fallen si è deliberatamente tenuto lontano da qualsiasi forma di agenda politica nei suoi giochi. Su X, Tyminski ha scritto:

"Il 'pubblico moderno' è un falso mito. I dati lo dimostrano ora. Creare giochi per loro è un percorso verso l'estinzione".

Sottolinea inoltre che le società di consulenza come Sweet Baby Inc., che si concentrano specificamente sul sostegno allo sviluppo della diversità, dell'equità e dell'inclusione, spesso finiscono per danneggiare i giochi piuttosto che aiutarli.

Tyminski ha anche rivelato che quando Lords of the Fallen è stato lanciato, c'era preoccupazione per il cosiddetto "fantasma DEI" che potenzialmente attaccava e criticava il gioco proprio perché aveva scelto quello che descrive come un percorso di "sviluppo tradizionale".

Infine, Tyminski sostiene che se un gioco è abbastanza buono e creativo, avrà successo indipendentemente dal fatto che includa o meno agende politiche.

Sei d'accordo con l'opinione di Tyminski?