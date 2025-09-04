Lorenzo Musetti elogia l'amico Jannik Sinner dopo la cocente sconfitta

HQ

Jannik Sinner ha raggiunto facilmente le semifinali degli US Open sconfiggendo il suo connazionale Lorenzo Musetti 6-1, 6-4, 6-2, una sconfitta comoda che significa che è quasi impensabile che Sinner non raggiunga la quarta finale del Grande Slam dell'anno (affronta in semifinale Felix Auger-Aliassime, numero 27 del ranking, che ha raggiunto questa fase di un major solo due volte).

Riflettendo sulla sua prestazione, Musetti ha detto di aver giocato il primo set, perdendo 6-1, "di fretta", senza trovare il giusto feeling con la palla perché finora non ha mai giocato sessioni notturne. "Ma ovviamente sentivo che Jannik era su un altro livello, direi in molte, molte occasioni. Il secondo set è quello in cui ho servito meglio e dove ho avuto più possibilità. Ho avuto un break point che non ho preso. Penso che con un avversario come lui devi cogliere le poche possibilità che ti dà, e io non ci sono riuscito."

Nonostante la sconfitta, Musetti, che è amico di Sinner fuori dal campo, si dice felice di aver giocato di nuovo contro Sinner (l'ultima partita contro di lui risale al 2023), per capire le cose che deve migliorare.

"Non ho mai interpretato, onestamente, qualcuno che mi ha messo su questo tipo di fretta nel rally, e non ho avuto molte possibilità nel rally, e lui è sempre stato in testa al rally. Quindi è stata una brutta sensazione, ovviamente, quando ho giocato contro di lui".