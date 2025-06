Lorenzo Musetti evita la penalità per aver colpito un arbitro dopo aver calciato un pallone, Tiafoe trova "comico" che l'abbia fatta franca

HQ

Lorenzo Musetti è avanzato nel suo quarto di finale di ieri, non senza difficoltà, battendo Frances Tiafoe in quattro set (6-2, 4-6, 7-5, 6-2) e preparando una semifinale con Carlos Alcaraz venerdì prossimo. Il giocatore italiano, tuttavia, è stato coinvolto in una polemica in quanto ha evitato il rigore colpendo un ufficiale di linea dopo aver calciato il pallone.

L'incidente è accaduto nel secondo set. A Musetti sono state date palle da servire, si è chinato per afferrare la palla, ma non ci è riuscito, quindi l'ha calciata per la frustrazione... colpendo un ufficiale di linea allo stomaco. Si è scusato con la donna e gli è stato dato un avvertimento per condotta antisportiva da parte dell'arbitro, ma nient'altro.

Più tardi, il suo rivale, Frances Tiafoe, si lamentò del momento: "Sì, voglio dire, ovviamente l'ha fatto e non è successo nulla. Penso che sia comico, ma è quello che è. Non è successo nulla, quindi non c'è davvero nulla di cui parlare. Ovviamente non è coerente, quindi è quello che è."

Musetti si è difeso, dicendo che "Era giusto avere un avvertimento, ma penso che l'arbitro abbia visto che non c'era alcuna intenzione al riguardo, ed è per questo che probabilmente mi ha lasciato continuare il mio gioco", aggiungendo che si è scusato con l'arbitro di linea.