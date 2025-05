L'organizzazione di eSport EA Sports FC di Ruud Gullit è stata acquisita dal Team Liquid

HQ

Se sei un appassionato di calcio, sarai ben consapevole del nome Ruud Gullit. L'attaccante olandese è stato uno dei migliori al mondo negli anni '80 e '90, riuscendo persino a strappare un Ballon D'Or per i suoi sforzi nel 1987. Da allora, Gullit è stato coinvolto anche negli eSport, fondando un'organizzazione chiamataEA Sports FC Team Gullit che ha gareggiato inFIFAe diversi eventi nel corso degli anni. Questo non cambierà in futuro, ma sarà un po' diverso...

Gullit ha annunciato che è stata completata un'acquisizione che vedrà Team Gullit essere acquisita da Team Liquid e ora in comproprietà con l'enorme organizzazione nordamericana. Ciò è stato affermato in un post su X, dove è stato menzionato che Team Gullit continuerà a operare e ad essere considerato così com'è, tranne ora in collaborazione con Team Liquid, assicurando che entrambi siano in grado di competere nel Esports World Cup in estate e in altri eventi per il resto del 2024.

Abbiamo visto organizzazioni fondersi per assicurarsi di avere le migliori possibilità di successo nell'espansione Esports World Cup Club Cup e poi sciogliersi e prendere strade separate. Resta da vedere se ciò accadrà per Team Liquid e Team Gullit.