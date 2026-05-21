L'Organizzazione Mondiale della Sanità pensa che un vaccino per l'ultimo ceppo di Ebola potrebbe richiedere nove mesi per essere preparato

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Sebbene l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) non consideri l'ultimo focolaio di un ceppo di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo come di stato pandemico, almeno non ancora, la malattia si sta diffondendo e il numero di vittime e casi segnalati è aumentato. Gli ultimi dati mostrano che 139 persone sono già morte a causa dell'Ebola e oltre 600 casi sono confermati, e mentre le organizzazioni e le autorità competenti stanno monitorando la malattia e cercando di rintracciare chi potrebbe trasmettere e trasmettere l'Ebola, la situazione ha già visto la malattia diffondersi nei paesi vicini, in particolare in Uganda.

A tal fine, l'OMS ha ora condiviso ulteriori informazioni sulla questione e ha dichiarato che non dovremmo sperare che un vaccino arrivi presto e risolva il problema. Secondo i suoi dati, l'OMS prevede che un vaccino richieda fino a nove mesi per essere fabbricato, e che dovremmo aspettarci che il bilancio dei decessi continui a crescere e che il numero di casi segnalati aumenti nei prossimi mesi.

Secondo BBC News, il capo dell'OMS, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato quanto segue: "L'OMS valuta il rischio di epidemia come alto a livello nazionale e regionale e basso a livello globale."

Vari paesi stanno ora iniziando a preparare aiuti per la RDC e l'Uganda per combattere la diffusione dell'Ebola, mentre è in vigore un divieto di viaggio per alcuni paesi, inclusi gli Stati Uniti, anche se non per i giocatori della RDC Congo ai Mondiali.